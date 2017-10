Jeg må innrømme at jeg noen ganger får hakeslepp når jeg ser andre har fått hundrevis av «likes» bare fordi de har byttet profilbilde.

Alle med tilgang til internett bruker i snitt to timer daglig, eller nesten fem og et halvt år av livet på sosiale medier, ifølge forskning.no. Sosiale medier forsvinner neppe med det første, men det kan selvfølelsen og konsentrasjonen din gjøre.

Det er mye positivt med sosiale medier. De er lett tilgjengelige, nesten gratis, gir umiddelbar kontakt med andre og tilgang til nyheter og hendelser fra hele verden. Facebook minner deg på hvem du må gratulere med dagen, hvilke arrangementer som pågår og hva som er siste nytt. Men hvor mange av vennene dine på Facebook er egentlig vennene dine?

Nettavisene har flyttet kommentarfeltene til Facebook, og TV-kanalene oppfordrer deg til å debattere og dele bilder på sosiale medier om realityprogram, norske verdier, sommerkroppen – og det helst mens du følger tv-programmet.

Selv sjekker jeg sosiale medier med morgenkaffen, deretter flere ganger i løpet av dagen selv om telefonen ikke har gitt lyd fra seg. Jeg bare MÅ sjekke, selv om jeg vet at jeg burde lest ferdig et kapitel eller gjort ferdig middagen jeg holder på med, og at det mest sannsynlig ikke har skjedd noe sensasjonelt på fem minutter. Og siste «sjekk» rett før jeg sovner. Det er blitt en vane, som viser seg vanskelig å bli kvitt.

Marie Havnen

Jeg scroller nedover den uendelige nyhetsstrømmen på Facebook og Instagram, fulle av bilder, statusoppdateringer og lenker. Sveiper rundt på leting etter noe jeg ikke vet hva er. Skal jeg trykke «like» på alt sammen? Skal jeg legge ut et bilde? Når jeg tenker meg om, er det i grunnen kun noen dager siden sist, men på sosiale medier er det gammelt nytt. Til slutt er blikket så sløvt at jeg ikke klarer å konsumere noe som helst og må logge av.

Allerede tidlig på morgenen ser jeg flere har lagt ut bilder og statusoppdateringer av frokoster, treningsøkter, dagens hyggelige kaféplan eller en vellykket selfie. Andre deler raust fra barna som har slått seg vrange og melkeglasset som velter. Noen velger å dele at de er alvorlig syk.

Selv om det er kjekt og inspirerende å se andres innlegg, er de også en evig påminnelse om hva jeg går glipp av. Hvilke artikler jeg burde ha lest. Hvor jeg burde ha vært. Alle disse stimuliene vekker en enorm trang til å delta.

Jeg leter febrilsk på telefonen etter et passende bilde, redigerer det og bestemmer meg for å publisere. Men så blir jeg sittende og lure på om jeg skal legge til en følelse, et sted, et par hashtags, om jeg skal tagge noen, eller i det minste legge til noen emojis. Når jeg endelig har fått bildet publisert, begynner ventetiden. Kommer det noen «likes», reaksjoner eller kommentarer eller haters?

Bildedelingen som i utgangspunktet skulle være en hyggelig affære, kan fort bli en diger nedtur. Ettersom vi kan telle antall «likes», delinger og kommentarer, blir det en rangering over det hele som skaper et skille mellom «vinnere» og «tapere» på sosiale medier. To timer og to «likes» senere er det lett å tenke: «Ja, ja, så var det ikke så interessant det bildet mitt av fargerike løvblader».

Det er lett å miste fotfestet og la seg styre av de forventninger sosiale medier skaper. Det er fort gjort å glemme at andres tilsynelatende vellykkethet på sosiale medier ikke er like vellykket offline.

For folk som kjenner seg alene eller ensomme, kan sosiale medier være en måte å fylle tomrommet på. Men høyt forbruk kan føre til psykiske problemer, ifølge en canadisk studie. For selv om sosiale medier gir oss mulighet til å kommunisere med andre, mistenker forskeren Petter Bae Brandtzæg at storforbrukerne ikke er så sosiale, men bruker tiden mest på stalking, spill, diskusjon og tidtrøyte.

Stadig flere unge forteller til media at de kjenner seg deprimerte. Kanskje det henger sammen med forventningspresset de opplever fra sosiale medier om å dele den beste versjonen av seg selv. Vi har med oss smarttelefonen overalt. I hvert ledig sekund tar vi den frem og sjekker siste nytt – det er til og med helt normalt å være pålogget samtidig som man er sammen med venner. For det er jo på sosiale medier «det skjer» selv om det paradoksalt er det motsatte. Men hvordan vi fremstår på sosiale medier, tillegges mer verdi og oppmerksomhet.

Faren oppstår når vi måler egenverdi opp mot antall følgere og «likes» på sosiale medier. Mange er selvsagt helt avslappet til det, og jeg forsøker det samme selv. Men jeg må innrømme at jeg noen ganger får hakeslepp når jeg ser andre har fått hundrevis av «likes» bare fordi de har byttet profilbildet. Jeg har aldri fått så mange «likes», men kan tenke meg at det gir en god følelse. Og med smarttelefonen klistret inntil kroppen 24/7, sier det seg selv at avvenning blir vanskelig.

Enkelte har logget av for godt og flyttet på landet for å få ro og konsentrasjon. For oss som inntil videre jakter på «likes» og nye følgere, finnes råd: Legg mobilen i et annet rom, slett apper på telefonen og steng av internett når du jobber.

En viktig påminnelse til slutt: Sosiale medier speiler ikke nødvendigvis sannheten. Vår verdi som menneske strekker seg lagt utover vår rolle på sosiale medier.