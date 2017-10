At det må være samsvar mellom dokumentarfilmbegrepet og objektivitet er feil og en utdatert problemstilling.

Historiestudent Henning Levold er i et innlegg i BT skuffet over Biff-publikum som var til stede på lørdagens forestilling av «Cries from Syria» under festivalen. De klappet for filmskaperen som svarte på kritikken fra to personer i salen etter visningen. Levold konkluderer med at publikum slukte narrativet ukritisk og rått. Han mener at filmen forfekter at president Assad i ledtog med Russland er den store stygge ulven, mens opposisjonen er både homogen og uskyldsren. Jeg vil gjerne replisere: det kan jo hende at publikum er enig med filmskaperen i at førstnevnte premiss er korrekt, uten at det dermed er bevist i filmen at opposisjonen er homogen og uskyldsren.

Som festivalleder og programsjef for Biff vil jeg gjerne dele noen synspunkter på tematikken, filmen og seansen som fant sted den ettermiddagen. Jeg så filmen på Sundance-festivalen i januar. Siden så jeg også «City of ghosts: Raqqa» og «A memory in khaki». Jeg bestemte meg for å gjøre et tema ut av Syria-krigen og konsekvensene av krigen sett med europeiske kvaler – hvor vi endte opp med hele 15 filmer i sideprogrammet vi kalte «Europas tinnitus» som er å finne på Biffs nettside.

Dette er noe jeg og mine kolleger har arbeidet med i mer enn et halvt år for å realisere. Fordi vi synes dette er et av de mest betente og problematiske tema som rir oss som en mare, som nettopp vår kollektive tinnitus. Og fordi Biff har tatt et spesielt ansvar for dokumentarfilmsjangeren i den norske filmfestivalfloraen er det vår oppgave blitt å finne frem til røde tråder som gir mening på dette viktige området.

Vi merker ofte at en hel del personer mener det må være samsvar mellom dokumentarfilmbegrepet og objektivitet. Dette er feil og en utdatert problemstilling i mange tilfeller. Alle vet at enhver film har en bakenforliggende grunntanke og idé – et utgangspunkt og en vilje til gjennomføring for å fremkalle en bestemt påvirkning av publikum. Så også Evgeny Afineevsky.

Hans tilsvar på kritikken av at «Cries from Syria» ikke var objektiv da den ikke var mer nyansert med hensyn til å beskrive Vestens og mange av de arabiske staters medvirkning i krigen, var å stadfeste at hans utgangspunkt var det filmen starter med – de syriske ungenes synsvinkel til - og skjebne i - krigen. Hvordan de ble torturert og drept som de første ofrene for «Den arabiske våren» som aldri ble en realitet i Syria. Og videre har han vært svært opptatt av den manglende rapporteringen fra vestlige media om den utstrakte bruken av kjemiske våpen som har funnet sted fra president Assads side. Disse aspekter har vært hans viktigste momenter å fremføre. I tillegg er det verdt å merke seg at regissøren har et russisk navn og da han flyttet til USA i 1991, var det ikke akkurat fordi han følte seg hjemme i Russland.

Som Levold konkluderer med, kan ikke en film på to timer oppsummere og presist beskrive vår tids mest komplekse konflikt. Det var også dette Afineevsky selv konkluderte med på den seansen som fant sted etter forestillingen. Men jeg skal gjerne gi Levold rett i at det ble en intens reaksjon fra regissørens side da han ble konfrontert med kritikken. Jeg har sjelden opplevd mer nerve i salen enn den gang da.

En annen sak var at vi var i tidsnød på selve utspørringen etter forestillingen da det skulle arrangeres en paneldebatt like etter, hvor Afineevsky skulle medvirke – og filmen var ni minutter lengre enn vi var klar over da programmet gikk i trykken. Så jeg oppfordret folk om å komme over til debatten like ved siden av dersom de ville medvirke selv og utdype synspunkter. Der var også en del andre med i panelet og som kunne fortelle mer om sine egne opplevelser av det helvetet de har vært igjennom i Syria.

Til sist kunne det vært greit om desken i BT forklarer hvorfor det var mer interessant og formålstjenlig å endre tittelen på nettsiden på dette innlegget fra «Biff-publikummets kritiske sans skuffer» til at den trykte avis dagen derpå het «Biff-kritikk latterliggjort og sablet ned».

Jeg oppfatter ikke Levolds innlegg som kritikk av Biff, men av det publikum som skuffet ham der og da, en lørdag under Biff, fordi de klappet for filmen og regissørens engasjement.