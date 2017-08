Meningsmålingene forteller oss to viktige ting; regjeringens politikk virker, Arbeiderpartiets retorikk virker ikke.

Arbeiderpartiets Jette Christensen skrev i BT tidligere denne uken om hvordan Høyre og Frp-regjeringen visstnok tapper oljefondet for å finansiere skatteletter som ikke virker. Hun tar feil, det er nok heller Arbeiderpartiets tomme retorikk som ikke virker.

Oljefondet er konstruert slik at alle statens oljeinntekter ikke går direkte inn i statsbudsjettet, men heller inn i et stort fond. Politikerne kan hvert år bruke inntil 3 prosent av fondets samlede verdi over statsbudsjettet. Tanken er at fondet aldri skal tappes eller reduseres, kun avkastningen av fondet skal brukes.

Samtidig er det et viktig prinsipp at når økonomien går litt dårligere skal man kunne bruke mer penger, for eksempel for å motvirke arbeidsledighet. Det har regjeringen gjort, og resultatene er klare; ledigheten faller, veksten er på vei opp, og optimismen er tilbake. Til tross for dette har vi de siste fire årene brukt i gjennomsnitt 2,8 prosent av fondet. Altså under det man er enig om å bruke hvert år.

Bruker man under 3 prosent av fondet hvert år bruker man altså ikke av fremtidige generasjoners penger, man bruker av ens egne penger. Påstanden om at regjeringen har tappet fondet er fullstendig meningsløs. I 2013 var fondets verdi om lag 5000 milliarder kroner, nå er den 8000 milliarder kroner. Det kan hvem som helst faktasjekke på oljefondets hjemmeside.

Det er altså ingen grunn til å være bekymret for oljepengebruken. Siden Arbeiderpartiet i deres alternative statsbudsjetter bruker omtrent like mye oljepenger som regjeringen, betyr vel det at de er så ganske enig i at Høyre fører en klok og ansvarlig politikk på dette feltet. Bortsett fra i valgkamp, så klart. Da skal alt svartmales, og regjeringen angripes for enhver pris.

Dessuten virker kloke skattelettelser. Vi har senket skatten litt, og det har bidratt til en fallende arbeidsledighet. Hvis skattenivået ikke har noen ting å si for hvor lett det er å skape verdier i Norge kan man like gjerne øke den den til 100 prosent. Formueskatten diskriminerer norske eiere, hemmer gründere, og må betales selv om bedriften går med underskudd.

Kanskje var det nettopp derfor tidligere LO-leder Roar Flaathen mente at skatten måtte bort, og at Trond Giske mente det samme som næringsminister. Eller at Arbeiderpartiet stemte for å redusere skatten på arbeidende kapital i skatteforliket på Stortinget.

