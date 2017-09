Når man leser avisene etter en debatt på fjernsynet, kan man komme i stuss. For der trilles det terning.

Det er valgkamptider her på berget. Igjen gjør borgerne seg klare til å trekke til urnene. Der skal vi etter god demokratisk tradisjon gis anledning til å si vår ærlige mening om hvem som bør få styre dette landet. «Mening» er her kjerneordet. For et stortingsvalg er, og bør naturligvis også være, en høyst subjektiv øvelse. Vi stemmer på de politikerne vi er mest enig med.

Når man leser avisene etter en debatt på fjernsynet, kan man likevel komme i stuss. For der trilles det terning. Noen fikk visst inn flere fulltreffere enn andre. Et argument mot tvangssammenslåing av kommuner ble fremført med snert og humor. Og kvinnen til venstre fikk da virkelig satt skapet på plass? Kanskje var hun til og med debattens vinner?

Velgerne kan nå vurdere partiene opp mot hverandre ved å kaste et sløvt blikk på «ekspertenes» terninger. Slikt er langt mindre krevende enn å lytte til politiske argumenter. Dessuten, selv om man skulle ha gjort seg opp en selvstendig mening om politikken, og ikke kun om debattprestasjonen: Hvem vil vel stemme på den som bare fikk terningkast to?

Det er liten tvil om at slike terningkast kan påvirke, rett og slett fordi de setter et lett forståelig objektivt mål på en kompleks subjektiv størrelse. Like sikkert er det at terningkastene er blendverk. For hvor dyktige politikere er til å debattere, eller til å trollbinde kongerikets journalister, sier lite eller ingenting om hvordan de vil styre landet. Derfor fordummer «terningkastdemokrati» det politiske ordskiftet. Valget verken er, eller bør behandles som, et simpelt talentshow. Politikk handler om subjektive meninger, ikke om objektive prestasjoner.

«Alea iacta est – terningen er kastet,» sa Julius Cæsar da han krysset Rubicon. La oss bare ikke kaste terningen helt inn i valglokalet.