Nynorsken står støtt

Det nynorske skriftmålet er ikkje i oppløysing. Landsmålet til Ivar Aasen lever.

Vi ynskjer å vere ein samskipnad som samlar tilhengjarar av alle dei ulike syna på korleis nynorsken skal normerast, skriv Peder Lofnes Hauge.

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I innlegget «Nynorsken er i oppløysing», i BT 7. august, hevda Hallvard Hegna at nynorsken har mist sin særprega stil. «Ein kan spørja kva som har skjedd i målrørsla og som har ført til at nynorsken er på veg bort ifrå seg sjølv», skriv han.

No er det rett nok (og heldigvis) ikkje slik at det er Noregs Mållag som normerer nynorsk. Denne oppgåva ligg hjå staten og Språkrådet. Vi meiner at nynorsk skal normerast på sjølvstendig grunnlag, og er glade for at dette vart slege fast frå offentleg hald i 2002.

Les også Innlegget Hauge svarer på: – Nynorsken er i oppløysing

Korleis nynorsken skal vere, kan sjølvsagt diskuterast. Det har sanneleg ikkje vore fritt for normeringsdiskusjon oppgjennom. Vi ynskjer å vere ein samskipnad som samlar tilhengjarar av alle desse syna.

Nynorsk fekk seinast ny rettskriving i 2012, og den nye norma var mykje diskutert i Mållaget. Det finst mange meiningar i organisasjonen om norma, anten ho er for stram eller slakk eine eller hin vegen.

Når ei ny norm endeleg er vedteken, og såleis også er brukt i skriveopplæringa i skulen, er det viktig for oss å fylgje same norma. Slik gjer vi vårt til å gje eit etter måten eins skriftbilete, for å hjelpe dei unge til å bli trygge og stødige språkbrukarar.

Heilt frå Aasen si tid har nynorskbrukarar lagt ulike prinsipp til grunn for språkbruken sin. Då språket blei normert for fyrste gong i 1901, var det stor variasjon i bruken av landsmålet. Felles for dei som hadde teke det i bruk, var at dei no kunne nytte eit språk som låg nærare talemålet enn dansk. For Aasen var dette eit viktig demokratisk prinsipp.

«Nynorsk fekk seinast ny rettskriving i 2012. Det er viktig for oss å fylgje denne norma», skriv Mållagsleiar Peder Lofnes Hauge.

Nynorskbrukarar har framleis ulike inngangar til språket vårt. Somme vil skrive talemålsnært, andre vil leggje seg nærare Aasen. Somme vil gjennom språkbruken sin vere ein del av ein motkultur, medan andre har heilt andre grunnar. Uansett skal Mållaget kjempe for at det er like lett å vere nynorskbrukar som bokmålsbrukar.

Den største utfordringa for nynorsken er ikkje norma, men den same som andre mindretalsspråk slit med: for dårleg opplæring, for lite eksponering, og mangel på nynorsk i lærarutdanningane.

Sidan vi som organisasjon femner om alle desse ulike røystene, er vi sjølvsagt ikkje samde i absolutt alt, men vi har eitt felles mål: å fremje og styrkje nynorsken. Slik sikrar vi både språket og språket sitt særpreg.