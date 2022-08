Jeg er frisk som en fisk. Og overvektig.

En vellykket livsstilsendring trenger ikke å innebære å bli slank.

Vibeke Solbues tilnærming til trening førte til at dørstokkmilen gradvis ble mindre og til slutt helt borte.

Vibeke Solbue Tidligere og nåværende overvektig

I mediene får vi stadig reportasjer om mennesker som har gjennomført vellykkede og varige livsstilsendringer. Stort sett alle er tidligere overvektige og har på en eller annen måte gått ned i vekt, det være seg gjennom mental tankekraft, kosthold og/eller trening.

Som en hyggelig bonus har de fleste også oppnådd bedre helse, både fysisk og mentalt. Men først og fremst har de blitt slanke. Dette er ofte inspirerende og lærerike reportasjer fra folk som har gjort en stor innsats med sine livsstilsendringer.

Samtidig kan man gjennom dette fokuset få inntrykk av at målet med livsstilsendringen, og veien til et meningsfullt og lykkelig liv, er å slippe å bære med seg de kiloene med for mye fett på kroppen. I dette lille innlegget stiller jeg derfor spørsmålet: Kan man ha en vellykket og varig livsstilsendring uten å bli slank?

Vibeke Solbue har hatt en vellykket livsstilsendring.

Jeg er snart 55 år. For litt over fem år siden hadde jeg mye smerter i kroppen, og fant ut at jeg måtte gjøre noe aktivt for å holde meg frisk inn i alderdommen. Jeg meldte meg inn på et treningssenter og startet trening med en personlig trener.

Vi startet på null, og jeg følte meg som et null. Men etter bare noen måneder følte jeg meg allerede bedre. Smerter i ankel og kne var borte, og nakken var allerede begynt å bli bedre. I halvannet år fokuserte vi på styrke, mobilitet og balanse. Trening var ofte tungt, og det var en liten kamp og et ork hver gang jeg skulle trene.

Så jeg bestemte meg for å prøve å endre min mentale innstilling, jeg ville bli et aktivt menneske. Samtidig med at jeg nå fokuserte mer på de grunnleggende styrkeløftene som markløft og benk, la jeg inn økter med spinning for å øke kondisjonen. Hver dag tenkte jeg på meg selv som et aktivt menneske, som en bevisst handling. Dørstokkmilen ble gradvis mindre og til slutt helt borte.

Etter seks måneder var jeg et aktivt menneske som trente fire–fem dager i uken. For ett år siden ble jeg introdusert for crossfit og har byttet treningssenter. Jeg elsker treningen i crossfit, elsker utfordringen, leken og mestringsfølelsen. Jeg er sterk og sprek, og jeg digger det.

Samtidig har jeg ikke mistet et gram, vekten viser stort sett det samme. Kroppssammensetningen har nok endret seg, mer muskler og mindre fett, men jeg veier fortsatt mer enn 90 kg, og midjen er 90+ cm.

Jeg har tilstanden PCOS, som innebærer at jeg er insulinresistent og medfører at det for meg nærmest er umulig å forbrenne fettet på kroppen. Jeg har prøvd alt av dietter og lever nå etter et kosthold som forhindrer vektoppgang. Andre hadde rast ned i vekt. Jeg går ikke opp.

Min livsstilsendring har ført til at jeg er frisk som en fisk, sterk, sprek og glad. Og overvektig. Og det er flere med samme erfaring som meg. Jeg er overbevist om at vi alle har godt av å få bort fokus fra å være slank som det evige saliggjørende til et lykkelig liv, og over til mestring i livet, både fysisk og psykisk. En vellykket livsstilsendring trenger ikke nødvendigvis innebære å bli slank.

For meg har livsstilsendringen vært vellykket fordi min livskvalitet er så mye bedre enn før, uten smerter og med mer energi. Jeg håper at vi kan ha litt mer fokus på livskvalitet og helse, og ikke vektnedgang, når vi snakker om livsstilsendring.

