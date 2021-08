Eg vil gjerne sjå lyset. På sykkelen din.

Eg har notert meg ein urovekkande trend.

Kvifor tek ikkje alle seg råd til ein billeg, blinkande livsforsikring? spør Roar Ulvestad.

Roar Ulvestad Syklist

I kristendommen er det som alle veit ti bod. I trafikken er det eit ellevte: Om alle andre oppfører seg som idiotar, har du òg lov. I alle høve gjeld dette altfor mange av mine medsyklistar.

Vi syklistar må huske at vi er mjuke trafikantar, og for å unngå tøff nærkontakt med harde trafikantar, er det

avgjerande at vi blir sett. Då må vi tørre å ikkje vere ein idiot blant idiotar.

Eg har notert meg ein urovekkande trend. Folk har slutta å bruke lys på sykkelen. Slik var det ikkje før. For ti år sidan trur eg sykkelkulturen i Bergen kanskje var på sitt mest intense. For mange var Bergen–Voss då større enn julaftan, fødselsdag og ein moderat lottogevinst til saman.

I dette turrittet, som i andre ritt, er det krav om å bruke lys framme og bak på sykkelen. Kvitt framme, og raudt bak. Ikkje for å sjå, men for å bli sett. Denne lys-tvangen gjorde at det var vanleg å bruke lys mellom turritta òg.

Dyre syklar har ein råd til, men sykkellykta manglar. Det tykkjer syklist Roar Ulvestad er rart.

I dag er det nok fleire som syklar, som ikkje har den rutine på sykkel som mange turryttarar hadde på denne tida. Mange har syklar som kostar eit par månadsløner, sykkeldrakt som matchar, og gjerne ein Garmin sykkelcomputer som registrerer personlege rekordar, ruter og prestasjonar.

Det er ikkje uvanleg at ein einskild syklist har utstyr for hundre tusen kroner. Det dei ikkje tek seg råd til, er å ta turen til Biltema eller sykkelbutikken for å kjøpe kanskje verdas rimelegaste livsforsikring: blinkande lys.

Kanskje dei personlege rekordane til og frå jobb kan bli trua om ein har femti «overflødige» gram på karbonmonsteret til 60.000? Sløyf heller siste tacolefse på fredagen om du har angst på gramnivå.

Å sykle utan lys på sykkelen gir bot på 1200 kroner. Her frå ein politikontroll på Gamle Nygårdsbro i 2006.

Når eg syklar, går eller køyrer bil, har eg teke til å telje kor mange som har lys på sykkelen. Ein av tretti kanskje. Dei med dyre racersyklar er verstingane, medan damene med korg på styret og el-syklistane er dei glupaste i pelotongen. Damene med korg på styret er livredde for å få det vi kallar «hjelmhår», og har den ofte hengande på styret, men det er ei heilt anna sak.

Då eg ein dag for litt sidan skulle krysse vegen ved det trafikkregulerte krysset ved Solheim gravplass 07.30, var vi to av femten syklistar som hadde lys på. Den andre med lys stogga faktisk, og slapp alle andre forbi, for å kunne sykle vidare til jobb utan eit koppel med rekordhungrige kondomsyklistar i nakken. Vinnaren i det bergenske sykkelmiljøet var dermed ei kjekk dame i trettiåra, utan hastverk.

Om du har ein syklist i huset, ta ein tur i garasjen og ta ein titt på sykkelstyret og setepinnen. Om det ikkje er lys på den, er det mykje vedkomande kan gjere etter at han eller ho har kjøpt seg livsforsikring til femti kroner på Biltema, Jula eller den lokale sykkelbutikken.

Ta alt husarbeid resten av året, kanskje er det ein vegg som treng måling, eller ein partnar som treng ei helg på hotell med fullpensjon? Skambank med sykkelpumpe blir det berre ufred av, men det er lov å tenkje tanken.

