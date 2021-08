Brann må lære av Petter Northug

Noen feiltrinn oppfattes som så alvorlige at de krever at noen gjør bot for at tillit kan gjenopprettes.

Det kreves lidelse for å gjenopprette tilliten til at «ekte lidenskap har et navn», skriver Bård Norheim.

Bård Norheim Professor i teologi, NLA Høgskolen

Sportsklubben Brann forstår seg selv som «Bergens stolthet». Rekkevidden av denne selverklærte arven blir ekstra tydelig i krisetid. I forrige uke ble det allment kjent at tolv av spillerne på klubbens elitelag hadde tatt seg ulovlig inn på Brann Stadion for å drikke, ha sex og feste ut i de tidlige morgentimer. En slik skandale kan en ikke så lett «gå videre fra», slik Branns ledelse la opp til i møte med pressen torsdag 12. august.

Branns omdømme har nemlig stor symbolsk kraft. Brann er ikke et hvilket som helst fotballag eller bedrift. Med mottoet «ekte lidenskap har et navn» og kjerneverdier som «ærlig, bry oss, målrettet og offensiv» blir fallhøyden stor når skandalen først rammer.

Poenget er at en slik krise truer den usynlige kontrakten som finnes mellom klubben og byens innbyggere. Det båndet som gjør at Brann kan våge å presentere seg selv som den aristokratiske hansabyens stolthet.

Bård Norheim mener Brann-spillerne har brutt den usynlige kontrakten mellom Brann og Bergen som by.

Når symbolet som byens lidenskapelig bankende hjerte brister, vekkes det derfor en forventning hos den jevne bergenser. En forventning om at noe må skje. Noen må rett og slett stå frem og gjøre bot for å reparere båndet som er brutt. Det må sones. Ja, kanskje må til og med noen ofre seg, eller bli ofret. Med andre ord, så kreves det lidelse for å gjenopprette tilliten til at «ekte lidenskap har et navn.»

Hva skal så Brann gjøre? Onsdag i forrige uke sto Brann-veteran Kristoffer Barmen frem og beskrev det som skjedde som en «kollektiv hodemist.» Med de detaljene som er kommet frem i ettertid, vil de fleste oppfatte de nattlige eskapadene på Stadion som noe langt mer alvorlig enn en «kollektiv hodemist». Barmens bekjennelse fremsto rett og slett ikke overbevisende på folkejuryen.

Brannspillernes foreløpige respons på nachspiel-skandalen står i stor kontrast til Petter Northugs pressekonferanse da han beklaget sine feiltrinn, mener Bård Norheim.

Kontrasten er stor, om en sammenlikner med en annen idrettsskandale som rystet hele det norske folk for ganske nøyaktig ett år siden. Foran et samlet pressekorps satt skihelten Petter Northug i blå T-skjorte og bekjente sine feiltrinn for hele nasjonen.

Det som overrasket mange på pressekonferansen, var Northugs åpenhet. Han gjorde ikke noe forsøk på å unndra seg skyld. Tvert imot. Ikke bare bekjente han flere og mer alvorlige overtredelser enn det mange nok hadde forventet. Han svarte også utførlig på spørsmål fra et samlet pressekorps i nærmere 40 minutter.

Northug hadde nok fått god hjelp av godt betalte medierådgivere i First House, men poenget er uansett like relevant: Ved å bekjenne mer enn mange forventet, så styrket Northug trolig sin troverdighet hos folket. I et retorisk perspektiv kan dette være en effektiv strategi for å gjenopprette tillit når krisen rammer.

Northugs utgangspunkt var ikke ulikt Branns situasjon. Northug hadde brutt den usynlige kontrakten med folket i kraft av sin rolle som forhenværende folkehelt og forbilde. Det er langt fra vanlig at alle som kjører for fort og blir tatt for besittelse av narkotika, innkaller til pressekonferanse for å bekjenne sin skyld.

Men Northugs posisjon som forbilde skapte en situasjon der presse og allmennhet forventet en respons. Han måtte stå frem. Den allerede etablerte kontrakten mellom Northug og nasjonen krevde at den trønderske skistjernen ikke holdt noe tilbake etter en slik alvorlig hendelse. Northug måtte rett og slett overbevise det norske folk om sin anger og villighet til å gå inn i den lidelsen som boten innebærer, om han skulle ha noe som helst håp om at relasjonen til folket skulle kunne gjenreises.

«Noen må våge å stå frem, vise anger og ikke holde noe tilbake», skriver innsenderen. Her møter styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannesen pressen.

Slik er det også med Sportsklubben Brann. For å gjenvinne slagordet om at «ekte lidenskap har et navn», så kreves det nå at klubben viser at den er villig til å gå inn i den lidelsen som botsgang og anger medfører. Noen må rett slett stå frem. Og ikke holde noe tilbake. En offentlig bekjennelse av den typen Petter Northug kom med, plasserer publikum i setet til presten som tar imot et skriftemål.

Det innebærer at folket får makt til å gi, eller holde tilbake, sin tilgivelse. Etter Brann-skandalen er det nå det bergenske publikum, representert ved pressen, som har fått prestens rolle som både dommer og bøddel i påvente av den skriftende sin anger og botferdighet.

Her ligger også denne krisens mulighet. Ved å bekjenne åpnes det også nye muligheter. Det interessante fra et retorisk perspektiv er nemlig at en slik offentlig unnskyldning har elementer av både selvutslettelse og selvforsvar. På den ene siden vil den som «legger seg flat», stille seg selv frem til spott og spe. På den andre siden skaper denne fremstillingen også en forventning om at gjennom anger og bot kan en oppstandelse eller et «comeback» kanskje en gang være mulig.

Onsdag 18. august ba Brann-trener Eirik Horneland de tolv spillerne som på ulikt vis tok del i festlighetene om å stå frem. Horneland har skjønt noe viktig. Noen må våge å stå frem, vise anger og ikke holde noe tilbake. For «something’s rotten in the state of Bergen».

Og om Brann som symbolet på denne byens stolthet skal gjenreises, kreves det at noen gjør bot. For i krisetid fordrer lidenskap også lidelse: Ekte lidenskap har en pris.

