Lag Ukrainas plass i Bergen

Dette vil signalisere for omverden hvor Bergen står.

Her, i den sørlige enden av Smålungeren, foreslår Bjarte Bjørsvik at vi kan få Ukrainas plass i Bergen.

Bjarte Bjørsvik Siviløkonom, historiker og varamedlem styret MDG Bergen.

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Ukraina fører en kamp for demokrati, selvstendighet og frihet. Det er verdier som står sterkt i Bergen og i Norge, som er helt sentrale i vårt samfunn og i vår utenrikspolitikk. De er nå truet av et stort og autoritært naboland som prøver å kvele freden gjennom vold.

Ukrainas kamp er på mange måter vår kamp, og det viser Norge gjennom politiske, økonomiske og militære handlinger. Ikke minst har vi åpnet grensene og ønsker tusen ukrainere velkommen til byen vår.

Det enkleste for å finne sted til Ukrainas plass, er å finne et område som ikke allerede har navn, mener Bjarte Børsvik.

Under andre verdenskrig, da Norge ble invadert, fikk vi støtte blant annet gjennom humanitær hjelp fra Danmark. Da krigen var over, viste bergenserne sin takknemlighet ved å oppkalle torvet i Solheimsviken – på folkemunne kalt Kronstadtorvet – Danmarks plass. Det er et sentralt sted i byen som mange har et forhold til, og for de som kjenner historien om krigen, betyr det noe mer.

Nå har vi mulighet til å gjøre det igjen, mens striden utkjempes. Det vil signalisere for Ukraina, Russland og omverden hvor Bergen står. Verdien av det er etter min mening stor når krigen holder på for fullt. Den kan vare lenge, vil tappe krefter og kan tære på tro og håp.

Det er nå det gjelder å tydelig vise hvor vi står. Det vil også, som Danmarks plass, stå igjen til inspirasjon, læring og verdsettelse, kanskje i generasjoner som kommer etter oss. Oslo har allerede gjort det og gikk så langt at de ga navnet til en plass ved den russiske ambassaden.

I Oslo er et område like ved den russiske ambassaden nå kalt «Ukrainas plass», vedtatt av Frogner bydelsstyre.

Vi har ingen russisk offisiell tilstedeværelse, men har nok av steder å velge mellom. Så hvor kan denne plassen være? Jeg vil argumentere for et sentralt sted hvor folk ferdes og kan samles. Navnedebatter kan skape strid og ta tid. Tiden er knapp, og vi trenger ikke nødvendigvis å kassere gamle navn. Det enkleste vil være å velge et sted som ikke har et navn allerede.

Plassen foran Biblioteket ved Smålungeren, der fyrverkeriet har blitt skutt opp, har, meg bekjent, ikke et navn. Kanskje kan det være en kandidat for navnsetting som Ukrainas plass i Bergen, ellers er andre forslag velkomne. Jeg håper at dette er en tverrpolitisk sak som vi alle kan være enige i. Tar politikerne anmodningen?