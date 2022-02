Folk tok på håret og huden min også

Jeg reagerte ikke negativt på behandlingen. Og jeg tror den hadde en naturlig forklaring.

Per Inge Strand advarer mot å forveksle nysgjerrighet med rasisme.

Per Inge Strand Bergen

BT har 5. februar et oppslag over to sider om Kim Fairchild. Overskriften er: «Folk tok på huden min og håret mitt. I dag ser jeg hvor absurd det var.»

Var det absurd? Jeg tror ikke det.

Var det rasisme? Jeg tror ikke det.

I et intervju i lørdagsavisen fortalte Kim Fairchild (55) om hvordan det var å vokse opp som Askøys eneste barn med mørk hud.

På begynnelsen av 70-tallet var jeg flere ganger i ulike land i Afrika, både i store byer og i små landsbyer. Jeg opplevde mange ganger at folk, både unge og eldre, tok på huden min og håret mitt. Det reagerte jeg ikke negativt på.

En naturlig forklaring for meg, da og i dag, er nysgjerrighet. Mange så en hvit person for første gang i sitt liv. Det var ikke nok å se på meg. Det var nødvendig å ta på meg i tillegg.

Kanskje er det ikke mer komplisert enn det?