Det krever ikke all verden å bli venn med måkene

Vi har et ansvar for å lære barn å respektere livet rundt oss.

«Du kan ikke be en måke slutte være måke», skriver innsenderen.

Ann Mari Selje Landås

År etter år leser vi overskrifter som «Måker terroriserer barnehage» og «Barnehagebarn angripes av måkefamilie».

Som pedagog i barnehage synes jeg det er trist at det er slike holdninger barna møter til liv og natur i barnehagen sin. Her er det voksne som ikke tar ansvar og setter seg inn i dyrelivet rundt seg.

Det burde heller være overskrifter som «Måkefamilien har fått barnehageplass» og «Måkebarna trives godt i den norske barnehagen». Det krever faktisk ikke all verden å bli venn med måkene.

Ann Mari Selje er engasjert i dyrevern. Hun er leder for Norsk Tamrotteforening og frivillig i Fugleadvokatene.

Mitt inntrykk er at mange føler måkene og byfugler generelt tar for stor plass – de bråker og er plagsomme.

Men det er vår egen feil at måker må samle seg der også vi mennesker er samlet. Det er ingen som tar så stor plass som oss. Hvor skal fuglene ellers være? Familiene deres hekket gjerne her før vi tok over.

I stedet for å hyle, løpe og klage: Lær om måkene og forstå hvorfor de gjør som de gjør. Bruk mulighetene og ulike situasjoner til undervisning. Det er jo så utrolig gøy å lære sammen med barna, finne ut av ting sammen.

Lær å takle det, hvordan skal vi leve sammen? Det er vårt ansvar. Du kan ikke be en måke slutte være måke. Du, derimot, du kan lære og tilpasse deg.

Vi har et ansvar for å lære barn å respektere livet rundt oss. Det er hvordan vi voksne reagerer og snakker om dyrene, som former barnas holdninger videre. I barnehagen har vi en unik mulighet til å gi barna god kunnskap og bærekraftige holdninger de kan ta med seg videre i livet.

Jeg er kjempestolt av barna på avdelingen min, både nåværende og tidligere. De har vist mye empati og forståelse for dyr og natur. Det eneste jeg har gjort, er å tilby informasjon og være nysgjerrig sammen med barna.

Barn har veldig godt av å lære empati overfor dyr. Det bidrar også til økt forståelse og empati for hverandre som mennesker. En ting jeg har lagt merke til med å lære om ulike dyr, er at barna ikke nødvendigvis skiller mellom art, størrelse osv.

Dyr er dyr, og der har vi voksne mye å jobbe med. Lytt mer til barna!