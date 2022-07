Pinleg feil om bybaneavtalen

Det er viktig for Bergen at trasévalet er tatt. Vi kan ikkje sitte fast i same debatten om og om igjen.

Steinulf Tungesvik (til v.) og Stig Torgersen frå Sp svarar på kritikk frå partifelle Thomas Flesland om bybaneavtalen. Her saman med Odd Arild Viste (R) og Roger Valhammer (Ap).

Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen Bystyrerepresentanter for Bergen Sp

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Thomas Flesland er mot bystyrets bybanevedtak til Åsane frå desember i fjor. Men det var forbetringane av byrådets forslag, som vi nyvunne partifellar i Sp saman med Odd Arild Viste frå Raudt forhandla fram, han angreip i BT 23. mai.

Avtalen er ikkje ein verdilaus ubindande «intensjonsavtale», som påstått. Den er bindande og nedfelt i bystyrets vedtak.

Unesco har i alle år hatt eitt einaste hovudproblem med bybanetrasé framom Bryggen: Korleis unngå negativ visuell påverknad på verdsarvstaden Bryggen med master og køyreleidningar.

Les også Innlegget dei svarar på: Bybane-avtalen deres er verdiløs

Byrådet hadde ikkje sjølv makt til å få fylkeskommunen til å vedta batteridrift frå dag ein. Men det var vårt hovudkrav i forhandlingane, vi pressa dei og oppnådde det. Det blir batteridrift som i andre Unesco-byar som Nice og Sevilla. At det skal byggjast snumogelegheit i sentrum, er ikkje nytt, det står i avtalen og vedtaket.

Byromma ved Torget og Bryggen vil bli rusta opp og forskjønna, og vi forhandla fram medverknad for bedrifter, næringsliv og innbyggjarar med folkemøte og innspel. Mange er også glade for kortast mogeleg anleggsperiode, og for første gong vedtak om kompensasjon til næringsdrivande som eventuelt ikkje skulle bli sikra tilkomst i ein periode.

Thomas Flesland (Sp) gjekk hardt ut mot partifellane sine i eit innlegg i BT 23. mai. Her får han svar.

Eidsvåg får gjennom avtalen miljølokk, i tillegg til omlegging av motorvegen, som var det einaste bystyret hadde vedtatt frå før.

Ved den tidlegare behandlinga i anna sak om Bybanen i Eidsvåg, stemte Flesland sjølv (då uavhengig) for det same som han kritiserer i vår avtale, ved å be byrådet legge fram ei «egen sak om anleggsbidrag fra utbyggingsprosjekter langs traseen». Så får vi sjå kor mykje det blir, men avtalen sikrar at det uansett ikkje skal medføre auka bompengar.

Det er viktig for Bergen at trasévalet er tatt. Vi kan ikkje sitte fast i same debatten om og om igjen. Også det mest høgrøysta protestpartiet Høgre ser kanskje no ut til å belite seg og sjå framover.

Utan avtalen og vedtak av reguleringsplan for Bybanen til våren hadde bystyret sett i fare finansieringa ikkje berre av Bybanen til Åsane, men også Ringveg øst og Nordhordlandstunnelen, og dessutan andre vegtiltak i bergensområdet. Vi er litt stolte av at Sp spelte ei avgjerande rolle for å få til det, sjølv om ikkje alle ville vere med.

Så ser alle at kostnadene veks overalt i ei uroleg verd, noko som sjølvsagt også gjeld Bybanen og Fløyfjelltunnelen. Det er ikkje bystyret sitt ansvar eller problem. Bystyret skal vedta ein reguleringsplan som kan gjennomførast, og så er det fylkeskommunen og staten som har hovudansvaret for finansieringa. Vi har gitt dei noko å arbeide med.

Kva vil du skrive om? Send eit innlegg til debatt@bt.no! Usikker på korleis ein gjer det? Sjå tips på denne sida.