Uverdig og umenneskelig vaksinepress

Koronavaksinen blir fremstilt som en borgerplikt. Det er både skandaløst og uakseptabelt.

Innsenderen er skeptisk til at koronavaksinen omtales som en borgerplikt av Erna Solberg. Her fra vaksinasjon i Bergenshallen tidligere i år.

Ruben Lund Alfheim Søreidgrend

«Vi har vært tålmodige, men vår tålmodighet er tynnslitt, og deres nekt har kostet oss alle dyrt», sa USA-president Joe Biden da han nylig innførte vaksinekrav for 100 millioner amerikanere.

Hjemme i Norge har galskapen heldigvis ikke gått fullt like langt, men at vaksinepresset lever i beste velgående hersker det liten tvil om. Så sent som 24. september påsto statsminister Erna Solberg at det er en borgerplikt å vaksinere seg.

At myndighetene bruker mediene som talerør for å oppfordre befolkningen til å vaksinere seg, er gammelt nytt. Men at vår egen statsminister nå påstår at en frivillig vaksine har blitt en plikt, vitner om at indoktrineringen har nådd nye høyder.

Myndighetene markedsfører koronavaksinen som en nødvendighet, mener Ruben Lund Alfheim.

Koronavaksinen skal i utgangspunktet være frivillig, men oppleves som det stikk motsatte. Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet, men denne selvbestemmelsesretten er nå under angrep.

Regjeringen skal etter loven sikre at borgerne blir informert om at vaksinasjon ikke er obligatorisk. Ingen skal bli satt under press politisk eller sosialt til å vaksinere seg om de ikke ønsker.

Dette blir tilsynelatende ignorert, for det er det motsatte som skjer. Myndighetene markedsfører koronavaksinen som en nødvendighet. Er det rart folk ikke klarer å stå imot det uutholdelige presset? Vaksinering blir ikke fremstilt som et fritt valg, og det fører til at unge og friske mennesker vaksinerer seg fordi de frykter å bli utstøtt fra samfunnet.

Hvorfor skal noen bli sett ned på fordi de ikke vil ta en eksperimentell vaksine som ingen kjenner langtidsvirkningene av? Det er skremmende å høre om unge og friske mennesker som rammes av hjertebetennelse eller andre alvorlige bivirkninger.

Legemiddelverket har mottatt tusenvis av meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksinering. Astrazeneca-vaksinen ble skrotet på grunn av dødsfall og mange meldinger om blodpropp, og nå er også Moderna-vaksinen i hardt vær. Økt forekomst av hjertebetennelse gjør at Folkehelseinstituttet nå fraråder vaksinen for unge menn.

I sommer kunne man lese om pasienter som snudde i døren og gikk fra vaksinetimen da de fikk beskjed om at de skulle få en Moderna-dose heller enn en Pfizer-dose.

«Det er en skepsis i befolkningen til Moderna, dessverre. Den har et ufortjent dårlig rykte, og det er veldig beklagelig», sa assisterende smittevernoverlege Kjell Haug i Bergen kommune til TV 2 i september.

Skepsisen ser ut til å være berettiget. Det er helt tydelig at vaksinene ikke er like trygge som myndighetene har fremstilt de som. Det kommer spesielt til syne når noen av disse hasteproduserte vaksinene blir fjernet fra vaksinasjonsprogrammet fordi folk dør og pådrar seg alvorlig sykdom av dem.

Bivirkninger av vaksinen er reelle bekymringer. De som velger å droppe den, skal respekteres for sitt valg, akkurat som vi respekterer de som velger å ta den.

Det viktigste er at folk har mulighet til å ta et selvstendig og reflektert valg, uten påvirkning fra andre. Det skal ikke være tabubelagt å være kritisk til en vaksine som ingen kjenner langtidsvirkningene av.

Folk skal selv få bestemme om de vil utsette seg for risikoen som vaksinen innebærer. Å tenke selv er fortsatt lov, selv i en pandemi.