Ungdommen på Laksevåg trenger et sted å være

Det er en dårlig idé at midlene til lavterskeltilbud for ungdom blir redusert.

«Sett av en liten sum i budsjettet til å gi Laksevåg-ungdommen en lokal møteplass», skriver Ann-Helen Nessen fra Initiativ:Laksevåg.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I de sentrale delene av Laksevåg bor det nesten 2000 barn og unge. I dag finnes det ingen åpne møteplasser for ungdom når de er ferdig med barneskolen, selv om Laksevåg er blant de tettest befolkede områdene i byen.

Ungdommen trenger en møteplass uten krav; uten å bli målt, uten å måtte prestere. Et sted hvor de har frihet til å gjøre det de vil, eller ikke gjøre noe i det hele tatt, og med trygge voksne rundt seg. De trenger en ungdomsklubb!

I bybudsjettet som nå er foreslått er midlene til lavterskeltilbud for ungdom redusert fra tidligere år. Det betyr både at det blir vanskelig å starte opp nye sårt trengte tilbud for barn og unge, i tillegg til at eksisterende tilbud potensielt reduseres de neste årene. Det mener vi i Initiativ:Laksevåg er en dårlig idé!

Nye Holen skole er en god plassering for et fritidstilbud for ungdom fra Damsgård, Melkeplassen, Lyngbø og Gravdal, mener Ann-Helen Nessen.

Laksevåg er en stor bydel med to tydelige sentrum, ett på Damsgård og ett i Loddefjord. Det finnes allerede en ungdomsklubb i Loddefjord, men dette er ikke et reelt alternativ for ungdommer som bor på Damsgård, Melkeplassen, Lyngbø og Gravdal.

I Bergen sentrum er det ingen dedikerte tilbud til de yngste ungdommene, men vi ser likevel en økende tendens til at Laksevågungdom velger å dra inn dit. Det er ingen som ønsker at unge helt ned i barneskolealder skal trekke mot sentrum på kvelden. En ungdomsklubb i nærmiljøet vil være et godt alternativ som kan snu denne trenden.

Les også Vi har ingen plass å tøyse, le og flørte!

Etter over fire år på erstatningsskole i en annen bydel kommer ungdommen endelig tilbake til Laksevåg. Nye Holen skole er et moderne skolebygg med massevis av muligheter for sambruk og alternativ bruk på ettermiddag og kveld.

Skolen ligger omtrent midt i skolekretsen og det er enkelt for de aller fleste å komme seg dit på egen hånd. Når skolen åpner i januar 2022, er det åpenbart at det er den lokale ungdommen som skal stå først i køen.

Med et ferdig tilrettelagt bygg, og ikke minst gratis husleie, bør det være enkelt å prioritere midler dedikert til en ungdomsklubb. Når vi i tillegg vet at Juniorklubben for aldersgruppen ti til tolv år på Damsgård skole er populær, blir det enda enklere, for det indikerer at en ungdomsklubb også kan bli en suksess.

Les også Vold, hærverk og bruk av rusmidler. Skolen i Fana har fjernet benker, bord og gjestenett for å få bukt med problemene.

Alt ligger til rette, men nå mangler vi bare de trygge voksne som kan bygge den gode ungdomskulturen sammen med ungdommene våre. Til å begynne med bare noen timer i uken. For å kunne lønne disse trengs penger, noen hundre tusen kroner i året, og de pengene mangler i budsjettforslaget som nå ligger på bordet.

Midlene reduseres altså til tross for at vi vet at drømmescenarioet for ungdom nettopp er et slikt tilbud. En møteplass hvor de kan være sammen med andre, spise noe, gjøre lekser og liknende.

De ønsker seg mest av alt en uformell organisering der påmelding ikke er nødvendig, med trygge voksenpersoner som skaper et godt og inkluderende miljø.

Det er et stort paradoks at ungdom ikke tas på alvor etter en så tydelig tilbakemelding, og et enda større paradoks at budsjettene reduseres rett etter en pandemi som har rammet ungdommen ekstra hardt.

I løpet av 2022 skal områdesatsingen på Indre Laksevåg fases ut. Satsingen har, sammen med lokale organisasjoner og ildsjeler, ført med seg utrolig mye bra og bidratt til en prioritering av Laksevåg vi bare kunne drømme om tidligere.

Sørg for at områdesatsingen kan avsluttes på en trygg og bærekraftig måte – sett av en liten sum i budsjettet til å gi Laksevåg-ungdommen en lokal møteplass!