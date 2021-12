Alle ble ønsket «god jul», unntatt oss

De mente nok å inkludere, men resultatet ble det motsatte.

Det er aldri feil å ønske noen god jul, mener Jeron Joseph, uansett hvilken bakgrunn og religion personen har.

Jeron Joseph Sønn av en innvandrer, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle julegavene var plassert under treet, og pinnekjøttet var lagt på tallerkenen. Alle barna i familien hadde kommet seg hjem til jul, og praten var godt i gang rundt bordet.

Far begynte under middagen om å fortelle om da han var på treningssenteret og ikke ble ønsket en god jul, men heller en «god dag» av de ansatte på treningssenteret. De andre som gikk ut før ham, etniske nordmenn, ble derimot ønsket en riktig god jul.

Mor, som også trener på det samme treningssenteret, kunne vitne om det samme. Alle de andre ble ønsket god jul, men det ble ikke hun. Mor fikk heller «ha en god dag».

På nærbutikken til mine foreldre er det også slik. Ingen god jul, heller «ha en fin dag». Foreldrene mine måtte selv ta initiativ til å ønske folk god jul, før de selv fikk en julepreget lykkønskning tilbake.

Barna i familien har opplevd tilsvarende. Folk er hyggelige og ønsker oss en god dag, men ikke god jul. Hvorfor det? Er man redd for å ønske noen en fin høytid, og få i respons om at man ikke feirer jul?

Jeg husker selv da jeg jobbet på en multikulturell arbeidsplass og fikk spørsmålet om jeg feiret jul av etniske nordmenn. Min respons ville ofte handle om juletradisjonene i min familie.

At noen dropper å si «god jul», er nok gjort i beste mening, men det er likevel et sårt lite irritasjonsmoment i hverdagen. Man legger merke til slike små situasjoner, og før eller siden setter det et større preg enn det burde.

Her er innsenderen på sin første julefeiring, rundt et halvt år gammel.

Jeg er jo født og oppvokst i Norge, hvorfor skal ikke jeg også følge de samme tradisjonene? Burde jeg ikke heller fått spørsmålet om hvordan mine juletradisjoner er, slik som andre får spørsmål om?

Ifølge SSB oppgir 47 prosent av befolkningen å tilhøre en religion, og normalt deltar rundt 500.000 personer i en gudstjeneste på julaften.

Selv om de fleste nordmenn ikke er religiøse, så feirer de fleste jul – uavhengig av om man tilhører en kristen trosretning eller ei. Selv de som regner seg som muslimer og hinduer, har tatt seg til høytiden ved å spise god mat, gi hverandre gaver og pynte juletreet.

Rådet mitt er klart og enkelt: Ønsk alle du ser en riktig god jul, uansett om vedkommende kan ha en annen etnisk bakgrunn. Alle er på en eller annen måte berørt av julehøytiden, enten man har fri, kler seg fint og spiser tradisjonell mat, eller pynter juletreet.

Tilsvarende blir gjerne også til påske eller andre høytider. Flertallet av oss er ikke religiøse, men har fremdeles en viss tilknytning til disse høytidene.