2022 – eit strålande år

Sjukdommen kom ikkje som noko sjokk for meg. Men eg har vore heldig.

«Når eg i februar 2022 møter til strålebehandling fem gonger i veka i fem veker, har eg stor tru på at eg får naudsynt hjelp til å slå kreftåtaket attende», skriv Kåre Ness.

Kåre Ness Lindås

Lesernes beste tekster om det nye året

Me som vart fødde midt i førre hundreår kom til verda i ei privilegert tid. I oppveksten hadde me nesten ingen ting av alle ting dei har no. Det aktiverte oss ungane på ein heilt annan måte enn i dag, for dei fleste ting måtte me finna på sjølve, og det utan at dei vaksne blanda seg.

Det var ei strålande tid. Mellom mange ulike fritidssyslar kunne me karane finna på å tevla om kven som kunne nå høgast oppetter husveggane med tissestrålen. På rekke og rad stod me og strålte om kapp. Under gunstig tilhøve på ein god dag, var det enkelte av oss som nådde heilt opp i takrenna.

Seksti år seinare, ved inngangen til 2022, er evna til slik kunst monaleg mindre. Strålen når ikkje fram til veggen same kor nært ein står.

Slik er det med meg i dag. Eg er ein av om lag 5000 karar som fekk påvist prostatakreft i 2021, og som i 2022 må stilla meg i ny strålekø, denne gongen for å la meg bestråla.

Mannfolk og kreft har fram til desse dagar vore som eit tabu. Mange som vert råka av prostatakreft, får vita det altfor seint. 2022 bør verta året då dette snur, for det er verdas enklaste medisinske sak å vere føre var. Ein heilt vanleg blodprøve er nok.

Difor spør eg: Kunne ikkje alle karar når dei passerer ein viss alder, kanskje 50 eller 60, enkelt og greitt inviterast til ein prostataprat med lækjaren sin, få tilbod om å tappa litt blod og slik få målt den sokalla PSA-verdien?

Ei enkel blodprøve kan avsløre sjukdommen.

Fakta Prostatakreft og PSA Prostata er en kjertel hos mannen som omslutter første del av urinrøret.

Prostata spesifikt antigen (PSA) er et enzym som produseres i prostata. Ved blant annet prostatakreft kan mengden PSA i blodet øke markant.

Dersom PSA blir målt forhøyet, blir prostata undersøkt fysisk, med ultralyd og eventuelt vevsprøver og MR.

Prostatakreft står for nærmere 1 av 3 nye krefttilfeller blant menn. Cirka 90 prosent av de som får prostatakreft er 60 år eller eldre.

I 2019 var det 4877 som fikk diagnosen. En tredel av tilfellene er oppdaget i et tidlig stadium, en tredel har lokal spredning og under ti prosent fjernspredning.

Fem år etter at diagnose er satt, er 95,5 prosent av mennene i live. KILDE: NHI og Kreftregisteret Les mer

Eg er nok heldig som har hatt fastlækjar som jamleg sjekka PSA-verdien min. Derfor kom det ikkje som noko sjokk for meg då eg fekk vita at verdien var stigande. Eg hadde lenge tenkt tanken at ein dag vart det min tur. Eg fekk vita det på eit tidleg tidspunkt.

Kreft er eit problematisk ord. Det har så mange konsekvensar, negative kjensler og assosiasjonar innebygd, og døden luskar liksom i buskene. Ikkje noko lysteleg samtaleemne nett, men eg vil gjerne gjera mitt til å ufarleggjera dette som tema.

Når ein møter slekt og venner, spør ein gjerne korleis det står til. Når eg får spørsmålet, svarer eg slik: Takk, eg er har det bra, er i god form, men eg har fått kreft.

For meg er det greitt å seia dette, men eg ser det er vanskeleg for dei eg pratar med å få eit slikt svar. Det skulle det ikkje vera.

Når eg i februar 2022 møter til strålebehandling fem gonger i veka i fem veker, har eg stor tru på at eg får naudsynt hjelp til å slå kreftåtaket attende. Utsiktene til å verta frisk er gode. Det vert sagt at ein døyr ikkje av sjukdommen, men med han.

Eg veit ikkje om dagens 10–12-åringar kappast om kven som kjem lengst og høgast med tissestrålen sin. Men heilt sikkert er det at om 50 år eller so, so er det deira tur til å møta veggen i den forstand at dei ikkje når fram. Det bør ikkje koma som ei overrasking for dei.

Måtte 2022 verta eit strålande år.