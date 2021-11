La oss snu på det hele

Innsenderen vil kjøpe seg tid til å planlegge en god trase for Sandviken og Bergen sentrum ved å starte byggingen av Bybanen i Åsane.

Vi kan velge en åpen dagløsning i Sandviken og heller bruke pengene på tunnel bak Bryggen.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Politisk redaktør i BT Eirin Eikefjord skriver 13. november: «Av hensyn til byen får vi håpe at politikerne lytter til faglige råd og beliter seg. Vi kan ikke ha flere omkamper nå.»

Men i denne saken har pris og rapporter sluttet å bety noe for lenge siden. Derfor skulle hun heller tatt opp den sammenhengende logiske bristen det har vært hos Ap i byråd, om valg av trase for Bybanen til Åsane.

Da Ap gikk til valg for over seks år siden, ville de ikke ha Bybanen over Bryggen. Men da de kom i byråd, ville de det. Og det vil de fortsatt. De begrunner det med fagrapporten som sier at tunnelalternativet med underjordisk stopp ved Øvregaten vil bli for kostbart, og det blir problemer med grunnvann og tilgjengelighet.

Disse argumentene tok ikke det forrige Schjelderup-byrådet hensyn til da de valgte å legge Bybanen i tunnel forbi Sandviken.

Olav Reikerås

I 2017 leverte Norconsult en analyse som anbefalte dagløsning langs Sjøgaten gjennom Sandviken. Det ville bli mindre kostbart enn en tunnel med underjordisk stopp, det ville ikke berøre grunnvannet som sildrer gjennom det bratte fjellet langs Sandviken og banen ville få utmerket tilgjengelighet for store deler av befolkningen. For ikke å snakke om nye boliger som er planlagt langs sjøfronten i Sandviken.

Hva gjorde Schjelderup-byrådet med 2017-rapporten? De gikk mot den og valgte en kostbar løsning med tunnel fra Sandbrogaten til Amalie Skrams vei med underjordisk stopp ved Sandvikskirken. Ekstra kostnader og problemer med grunnvann og tilgjengelighet spilte åpenbart ingen rolle da. Og ikke nok med det. En dårlig tilgjengelighet for befolkningen skal løses med lokalbusser som vil ødelegge for Mariakirken og Øvregaten dersom det blir bybane over Bryggen.

Vi kan snu på det hele. Vi kan i stedet velge en åpen dagløsning i Sandviken og heller bruke pengene på tunnel bak Bryggen med underjordisk stopp ved Øvregaten. Redusert tilgjengelighet for Bybanen i tunnel bak Bryggen vil langt på vei oppveies av god tilgjengelighet og høyt byutviklingspotensial for Bybanen i Sandviken. Da slipper vi også lokalbusser fra Sandviken som vil ødelegge for Mariakirken og Øvregaten.

Et argument mot tunnelløsning bak Bryggen er at det vil ta ytterligere to til tre år med planlegging, og da sier byrådet og fylket at vi kan gå glipp av penger fra staten. Igjen kan vi snu på det. Vi kan begynne med Bybanen i Åsane. Da kan vi starte opp umiddelbart etter vi er ferdig med Bybanen til Fyllingsdalen, og det vil ta år før vi kommer til Sandviken. I mellomtiden kan vi planlegge en god trase for Sandviken og Bergen sentrum.

Vi kan lure på hvorfor ikke byrådet, fylket og fagfolkene har sett disse traseene i sammenheng. Igjen, det kan virke som pris og rapporter bare blir brukt der det passer.