Jeg har ikke ord for hvor fortvilende dette er.

«Tidligere stolte jeg blindt på helsevesenet, men nå tror jeg ikke lenger på at vi noensinne får hjelp», skriver Malene Kristoffersen

Malene Kristoffersen Selje i Stad

Vi har mistet tilliten til systemet, atter en gang. Jeg snakker på vegne av en hel gruppe med kvinner som aldri har blitt tatt på alvor, eller har fått hjelp.

Siden 2019 har vi ventet på hjelp, og håpet om at det skulle komme hjelp, har vært stort og lovende siden i fjor høst. Haraldsplass lovet å sette i gang et forskningsprosjekt på lipødem (sykelig fettansamling). I innkallingsbrevet mitt står det klart og tydelig: oppstart i løpet av høsten 2021.

Vel, for noen dager siden fikk vi vite at det kom ikke til å skje. Jeg fikk vite det via en Facebook-gruppe, ingen brev eller melding fra sykehuset. Jeg sjekket Helse-Norge, og det var rett. Timen jeg hadde 30. september, hadde blitt utsatt til juli 2022. Vi fikk opplyst at timene til neste sommer ikke var reelle.

Fakta Lipødem Kronisk tilstand med smertefulle fettansamlinger primært på ben og sete, men noen ganger også på armene.

Fettvevet er disproporsjonalt med fettvevet på kroppen for øvrig og har en annen mikrostruktur og metabolisme enn pasientens normale fettvev.

Tilstanden rammer nesten utelukkende kvinner og debuterer tidligst ved pubertet.

Forekomsten er usikker. Norske fagfolk anslår at 750 til 1500 personer i Norge lider av lipødem. Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF) anslår at mellom 20.000 og 40.000 i Norge har sykdommen. Kilde: Norsk fagrapport og NLLF Les mer

Jeg ringte til Helfo i dag for å høre hvilke rettigheter vi har, og det finnes ingen rettigheter når man har en diagnose som ikke er i bruk. Det sto i innkallingsbrevet at jeg har rett på nødvendig helsehjelp innen 24.03.2022, men det gjelder ikke. Ikke gjelder det for alle de andre som har fått time heller.

Så, hva gjør man da? Jeg har ikke ord for hvor fortvilende dette er. Politikerne snakker støtt og stadig om hvor viktig kvinnehelse er, men hvor er hjelpen, da? Den finnes jo ikke?

I Bergen har man ikke rett på å få hjelpemidler som kompresjonstøy og pulsator dekket. Det må man betale for selv, for fysioterapeuter har ikke lov å sette diagnosen.

Det private helsevesenet har heller ikke lov til det, selv om det var der jeg fikk bekreftelse på at jeg har lipødem. Det rare her er jo at i noen deler av Norge får de dekket disse to tingene, men ikke i andre deler.

Så, si meg ... hvorfor kan ikke sykehusene overholde det de har lovet? Dette er livene våre, husk på det. Hvorfor er det så vanskelig å gi behandling? Hvorfor lage en forskningsstudie til, når man vet hvilke behandlinger som fungerer? Er ikke andre lands forskning god nok?

Hvorfor kan land som USA, Tyskland og Sverige operere denne sykdommen, men i Norge kan kun Universitetssykehuset i Nord-Norge gjøre det? Men, haken der er at det kun er de som hører til Helse nord som får hjelp. Dette er spørsmål jeg har i hodet mitt daglig, det plager meg så intenst fordi at plagene med lipødem er store.

Jeg har ikke lyst å klage, eller virke utakknemlig. Tidligere stolte jeg blindt på helsevesenet, men alt dette gjør at jeg ikke lenger tror på at vi noensinne får hjelp. Det er det triste. Vi har dessverre ikke 300.000 til operasjoner, og slik ting er nå, er det mer sannsynlig å vinne i lotto enn å få verdig hjelp.

Vi er så lei av å ikke bli sett og tatt på alvor, det er slitsomt å hele tiden måtte krangle med systemet.

Sykehuset Haraldsplass svarer

Haraldsplass planlegger et omfattende forskningsprosjekt på lipødem-behandling finansiert av Helse vest. Forskningsprosjektet varer i fem år, og vi håper studien skal gi oss endelig svar på hva som er den beste behandlingen for pasientgruppen. Studien vil omfatte ulike tilnærminger, som fysioterapi, kostholdsveiledning og kirurgi.

En så omfattende studie er ikke gjort tidligere, verken i Norge eller internasjonalt, og det er derfor lite dokumentasjon på hva som er den rette behandlingen. Det er derfor viktig at studien blir så god som mulig, og vi jobber hardt for å få det formelle på plass før vi kan tilby time hos oss.

Da det ble kjent at Haraldsplass skulle i gang med dette forskningsprosjektet, mottok vi på kort tid over 200 henvisninger. For å ikke å avvise pasienter som kan få et tilbud i studien, valgte vi å gi pasientene en poliklinisk time.

Svaret var imidlertid noe misvisende, da diagnosen lipødem formelt ikke gir rett til helsehjelp i dag, og vi foreløpig ikke kan gi en konkret time til alle pasientene.

Vi beklager dette. De som har fått svar fra oss, vil imidlertid få en time til utredning så raskt som mulig, så snart alt er klart til oppstart.

Petter Thornam, viseadm. direktør/fagdirektør ved Haraldsplass diakonale sykehus