Dette virker mot frafall i skolen

Skaper vi skoletapere med vår måte å organisere dagens skole på?

«Flere av elevene opplevde mestring og motivasjon for første gang i skolesammenheng. Som lærer og medmenneske er dette noe jeg har problemer med å forstå og akseptere», skriver Åshild Tårnesvik.

Åshild Tårnesvik Lærer i videregående skole

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er det ikke et paradoks at elever skal sitte igjen med lav mestringsfølelse, dårlig selvtillit og usikre fremtidsutsikter etter ti til tretten års skolegang?

I min masteroppgave, «Fra dropout til fagbrev», har jeg intervjuet nettopp disse elevene. Elever som av ulike årsaker sitter igjen med dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, og som beskriver erfaringen og synet på seg selv på følgende måte: «Erfaringen med skole var egentlig veldig dårlig der jeg følte at jeg ikke fikk til noe som helst, og aldri fikk gode karakterer ...»

Hvordan kan ungdom sitte igjen med en følelse av å ikke få til noen ting etter flere år på skolen? Når de overordnede prinsippene i skolen tilsier at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. Er det sånn at de overordnede prinsippene bare gjelder de elevene som mestrer å sitte i et klasserom fem dager i uken? Eller burde skolen organiseres på en måte slik at elevene slipper å sitte igjen med den negative følelsen, slik mine elever har vist er mulig?

Ifølge opplæringsloven skal opplæring tilpasses evner og forutsetninger hos hver enkelt elev, og fylkeskommunen skal tilby en annen opplæring dersom eleven har særlige vansker med å følge den som er valgt.

Les også Elever sliter med motivasjonen på hjemmeskole. Rektor frykter at flere vil droppe ut.

På tross av opplæringslovens tydelige budskap, og konklusjoner fra ulike forskere, sitter det elever rundt i det langstrakte land som ikke får utbytte av den ordinære klasseromsundervisningen, og som ofte blir en del av den dystre frafallsstatistikken. Mine elever kunne ha vært en del av den statistikken.

Roger Säljö (2016) sier at skolen, ved å undervise praktisk i et klasserom, er med på å skape lærevansker som ikke eksisterer på samme måte i andre sammenhenger. Elevene som har bidratt i dette masterprosjektet, er gode eksempler på akkurat dette. De hadde tidligere store vansker med å tilegne seg kunnskap i et klasserom, og blomstrer når opplæringen skjer ute i en bedrift.

Siden 2015 har jeg fulgt syv klasser og totalt 71 elever gjennom praksisbrevløpet på Etterstad videregående skole. Praksisbrev er et alternativt og praktisk rettet utdanningsløp der elevene arbeider og får praktisk opplæring i bedrift fire dager i uken istedenfor å få undervisning på skolen. Elevene kan etter to år i praksisbrev gå over som lærlinger, og som alle andre yrkesfagelever ta fagbrev etter endt læretid.

På tross av at alle fylkeskommuner har en plikt til å tilby ordningen, er det få elever som får tilbudet.

Hva er så grunnen til at elever som tidligere har droppet ut av videregående opplæring opptil flere ganger, og som statistisk sett gis en lav sjanse til å fullføre videregående opplæring, fullfører når de gis muligheten til å gå et alternativt opplæringstilbud?

Gjennom de to siste årene har jeg forsket på akkurat dette temaet. Jeg har intervjuet ti elever fra Oslo og Stavanger. Kriteriene for å bidra inn i dette var prosjektet var at elevene hadde fullført praksisbrevløpet, og skrevet lærekontrakt i bedrift. Alle informantene var gutter mellom 19 og 23 år.

Felles for alle ti informantene er at de var skolelei, og de fleste har tidligere hatt utfordringer med å ta til seg læring på skolen. De hadde dårlig mestringsfølelse, manglende fremtidsplaner og lav selvtillit. Alle uttrykte at skolen var kjedelig, og at de ikke hadde ro til å sitte stille i et klasserom.

Elevene skjønte rett og slett ikke vitsen med å gå på skole. Enkelte har lese- og skrivevansker, og flere av elevene har tidligere gått i tilrettelagte klasser.

Det å føle seg annerledes var noe som kom frem i flere av intervjuene.

Etter fullført praksisbrevløp og signert lærekontrakt er den negative følelsen snudd og endret for alle informantene. Flere planlegger høyere utdanning, noen ser for seg å arbeide i den bedriften de nå er i, mens andre ønsker høyere stillinger.

Det er viktig å tenke alternativt i dagens skole, mener innsenderen.

Alle som bidro inn i dette prosjektet, har endret synet på seg selv, både i skolesammenheng og ikke minst personlig. De har konkrete planer og fremtidsmål, og de ser nytteverdien i det de har gjort.

Motivasjon, ansvar og mestring er faktorer som har spilt inn på elevenes læring. En av guttene sa dette: «Jeg har null fravær fra jobb og har et ansvar for å komme på jobb. Om ikke går det ut over de andre.»

Det oppsummerer godt noe alle elevene fortalte i intervjuene. Ingen hadde fravær fra arbeidsplassen, og alle nevnte i en eller annen form at de hadde et ansvar for å møte opp på jobb.

Dette prosjektet har vist at det er mulig å få elever som står i fare for å droppe ut av videregående opplæring til å fullføre ved å tilby et alternativt og mer praktisk opplæringsløp.

Flere av elevene opplevde mestring og motivasjon for første gang i skolesammenheng.

Som lærer og medmenneske er dette noe jeg har problemer med å forstå og akseptere. Det at elever har gått ti til tolv år på skolen uten å oppleve mestring, er skremmende. Og det belyser hvor viktig det er å tenke alternativt i dagens skole.

Ved å bruke arbeidsplassen som læringsarena viser det seg at elevene opplever hverdagen som meningsfull, motiverende og givende.

Les også Ny studie: 85 prosent av norske tenåringer sover for lite. Det er fordi de har «sosial jetlag».

Å ha gleden av å følge dem gjennom disse årene og se fremgangen de har hatt, har vært som en drøm.

Det å få høre hva som motiverer elevene til å stå opp hver morgen for å gå på jobb, og hva de opplever som god læring, er viktig for meg som yrkesfaglærer og ikke minst som medmenneske. Å høre elevene fortelle om sine tidligere erfaringer har gjort meg både rørt og opprørt, og når jeg ser fremgangen og hører dem fortelle om sine fremtidsplaner, gjør det meg ekstremt stolt og glad.

Det kan ikke være slik at videregående opplæring skal være bare for de elevene som passer inn i den tradisjonelle klasseromsundervisningen, det såkalte normale.

Det må arbeides for en bedre tilpasset opplæring, og en tilpasset opplæring kan også dreie seg om å gi elever ulike opplæringstilbud og andre opplæringsarenaer.

De siste ukene har fem av mine tidligere elever bestått fagprøven, og alle fem har blitt tilbudt jobb. I tillegg har en av elevene startet på påbygg og tar sikte på høyere utdanning neste år.

Så det kan kanskje være noe i det å tilby ungdommen en alternativ vei til fullført videregående utdanning, slik at den typiske «dropout-eleven» får vist sin kunnskap og kompetanse, istedenfor å bli gjemt bort i et klasserom uten å få ut sitt fulle potensial.

En utvidet versjon av denne teksten stod først i Fagbladet Yrke (papirutgave).