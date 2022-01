Uten denne veien vil Bergens transportnett bryte sammen

Bybanen og en forlenget Fløyfjelltunnel er ikke nok for å bremse trafikkveksten. Vi må prioritere Ringveg øst.

Dette er løsningen som Helge Hopen anbefaler. Det vil være et dobbelt ringveisystem med en ytre og indre ringvei.

Helge Hopen Sivilingeniør og transportplanlegger

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Helge Hopen mener blant annet at RVØ kan halvere trafikken gjennom Danmarks plass og åpne for bygate med færre felt, lavere fart og bedre tilbud til gående.

Dagens E39 gjennom sentrum er i praksis full, og trafikken øker. Forlenget Fløyfjelltunnel og Bybanen gir en bedre beredskapsløsning og kan bremse trafikkveksten, men gir oss bare et pusterom.

Vi må ha Ringveg øst (RVØ) for å få E39 ut av sentrum og avlaste dagens innfartsårer før systemet bryter sammen. RVØ kan gi et dobbelt ringveinett på samme måte som Oslo har Ring 1, 2, og 3.

Statsforvalteren stiller i uttale til RVØ en rekke kritiske spørsmål. Det hevdes at det er «ny informasjon» som tilsier at RVØ har liten effekt på avlastning av sentrum. Det er feil.

Trenger Bergen Ringveg øst? Ja Nei Vet ikke

Planen som nå ligger ute, omfatter bare «halve» RVØ. Man får ingen ringveieffekt uten siste del, Arna–Fjøsanger. Potensialet er opp mot 50 prosent mindre trafikk på dagens E39, jf. RVØ-utredning i 2016. Dette forutsetter tiltak for å lede trafikken ut på ringveien, og det må vi ha.

At Statsforvalteren igjen trekker frem en direkte tunnel til Nyborg, er rystende lesning. Dette er veiplanlegging fra 80-tallet og vil føre til det totale sammenbruddet av E39 mot sentrum. RVØ via Vågsbotn kan redusere trafikken gjennom Åsane med 30 prosent, og kan sammen med Bybanen gi Åsane en mindre bilbasert byutvikling.

RVØ må gå til Fjøsanger for å kunne lede trafikk fra både sør, vest og Bergensdalen ut på ringveien mot Åsane. Det er krav om to tunnelløp, med fire felt, av hensyn til sikkerhet.

Utbedring av Hardangervegen er et dårlig alternativ. Det vil lede trafikken til et allerede overbelastet veisystem ved Nesttun, og trafikk fra vest og Bergensdalen vil ikke fanges opp.

Det er lansert en visjon om en bilfri løsning på Danmarks plass, basert på en «bypass» til Kristianborg som er i direkte konflikt med RVØ. Å grave ned Danmarks plass er også en håpløs trafikkmessig og teknisk oppgave.

Det er mulig å grave ned en hovedvei, men ikke et firearmet veikryss. Enten må man beholde kryssende trafikk på overflaten, eller så blir det overbelastning av sideveinettet. RVØ kan halvere trafikken, og det kan bli bygate med færre felt, lavere fart og bedre tilbud til gående.

For å unngå at transportnettet bryter sammen, må vi stå sammen om å prioritere RVØ, først med nordre etappe, deretter Arna–Fjøsanger. For Arna–Vågsbotn bør det vedtas en reguleringsplan for fremtidig vei med fullgod standard, men dagens vei kan brukes i mange år før ny vei må bygges.