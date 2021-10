Tida etter fødsel er ikkje berre kos og fornøyelse

Kvifor snakkar me gjerne om både svangerskap og fødsel, men ikkje dei tinga som skjer med kroppen vår i ettertid?

Det er viktig at kvar einaste nybakte mor får føla på det ho treng å føla på, og ta ting i sitt tempo, meiner Linda Watten.

Linda Watten Mor

For akkurat to månader sidan fødde eg mitt fyrste barn. Ein praktfull, fantastisk, snill, liten gut som gjer hjarta mitt komplett, og livet mitt rikare. På førehand var eg ikkje redd for å føda, for eg har mange venninner som har gjort det før meg. Fødsel hadde eg høyrt mykje om, og ikkje minst hadde eg lest bøker og nettsider, og dessutan runda alle sesongane av «Fødeavdelinga». I vekene etter fødsel er det derimot noko anna som har slått meg.

Eg visste ingenting om nettopp denne tida. Den fyrste tida etter fødsel. Barseltida.

Og det slo meg litt i trynet.

Kvifor snakkar me ikkje meir opent om kva som skjer med kroppen etter fødsel? Kvifor snakkar me gjerne om både svangerskap og fødsel, men ikkje dei tinga som skjer med kroppen vår i ettertid? Altså. Eg visste ingenting ...

Eg hugsar då bestevenninna mi fødde sitt fyrste barn for fire år sidan. Frå toalettet høyrde eg ho seie «ingen fortalde meg korleis det skulle bli etter fødsel», men eg forstod ikkje kva ho snakka om. Ho nemnde noko om blod og gørr, men eg kunne ikkje relatere til det ho opplevde. Vel, no kan eg det, og eg forstår ho brått så inderleg godt.

Ingen fortalde meg at det kunne bli vondt å gå på do etter fødsel.

Då jordmor blei med inn på toalettet for å sjekka at eg greidde tissa utan problem, visste eg ikkje at dette var noko som kunne vera problematisk. Heldigvis greidde eg å tissa fint.

Mange får kommentaren «nyt det» i tida etterpå, men det er ikkje alle omveltingane som er like enkle å nyta, og det må vera greitt å føla på, skriv Linda Watten.

Det ekte og store problemet på do dukka opp først nokre dagar seinare. Eg hadde grua meg til å avlevera kroppsleg avfall i do etter fødsel, men ikkje i min villaste fantasi hadde eg sett føre meg at det skulle bli ein kamp utan like. Fem dagar etter eg hadde fødd skulle jordmor koma på besøk, og då hadde det gått fleire dagar der eg ikkje hadde vore på do for å gjera nummer to.

No kjende eg at det var på tide, og eg gjorde eit tappert forsøk. Ganske raskt innsåg eg kor forbanna vondt det gjorde, og panikken greip meg då eg forstod at eg rett og slett ikkje fekk det til. Sveitten rann, og til slutt sila tårene. Eg grein meg gjennom heile dobesøket, og eg grein ikkje under fødselen ein gong. Det heile måtte reddast med lactulose og eit klyster.

Eg trudde kanskje det skulle bli med den eine gongen, men nei. Sidan har det vore fleire fæle dobesøk, for det syner seg at eg tross alt har ei rift som gjer dobesøka litt meir kompliserte enn dei kunne vore.

Og apropos rift. Det er vanleg å rivna under fødsel. Heldigvis rivna eg ikkje altfor gale. Som mange andre før meg utstyrte eg meg med store bind og bleier i tida etterpå. Klar for å ta imot det eg hadde høyrt dei kalla reinsing.

Men gurimalla, at reinsinga skulle vera så ekkel? Blod i vekevis, og ei lukt som får deg til å ønska at det var påbod med munnbind på toalettet. Ikkje får du vaska deg med intimsåpe heller, så å gå rundt og føla seg illeluktande og ekkel i tida etterpå – det er heilt vanleg.

Under vaginal fødsel er rier heilt naudsynt og rimeleg smertefullt. Premien som ventar etter denne seansen derimot er verdt kvar einaste rie, kvart einaste minutt det går føre seg. Men etterrier? Det hadde eg aldri høyrt om. Så då det reiv og sleit, spesielt under amming, i tida etterpå tenkte eg «du trudde kanskje du var ferdig etter fødselen du? Haha, joke is on you». For, nei, ikkje heilt ferdig.

I tillegg til dette har eg sveitta verre enn eg gjer når gradestokken syner 40 grader i Syden. Det kan kjennast ut som om eg har sprunge trappeintervallar og sola meg i solsteiken på same tid. Det klør under armane, og eg må gjerne byte klede til slutt. Og er dei ikkje fulle av sveitte, så er dei gjerne fulle av morsmjølk. For også meieriet i puppane går sin gong, utan at eg kan kontrollera verken det eine eller det andre.

I svangerskapet mitt sleit eg ikkje spesielt mykje med tårer fordi hormona rasa, så at barseltårer skulle vera så intenst var eg heller ikkje førebudd på. I starten grein eg av å sjå på den nydelege guten eg hadde skapt. Så grein eg av at han sov. Deretter av at han ikkje sov. Så grein eg fordi eg sakna han når han sov. Eg grein av å sjå sambuaren min bli pappa til guten vår, og eg grein fordi mi eiga mor bur så langt unna at ho ikkje fekk sjå barnebarnet sitt kvar dag.

Eg grein fordi sommaren gjekk fort, for at eg ikkje hadde bada meir, og fordi sambuaren min fekk meg til å gå på butikken før eg tydelegvis var klar for det. Tenk å foreslå at eg kunne ha godt av fem minutt utan babyen min?! Han måtte trøysta meg i ein god halvtime etterpå.

Det har rett og slett vore overveldande, og så mange ting eg ikkje visste noko om frå før. Eg kritiserer ikkje helsevesen, jordmødrer eller venninner for å ikkje ha informert meg om dette. Men eg skulle ynskja nokon kanskje hadde gitt meg ein liten heads-up på kor mykje som framleis skjer i og med kroppen vår etter ein fødsel. Eg har i alle fall teke på meg oppgåva med å fortelja venninner som ikkje har fått baby endå at ein fødsel ikkje er heilt over når han er over.

Det er viktig at me er flinke til å vera opne og ærlege om at barseltida ikkje blir opplevd like enkel og idyllisk for alle nybakte mødrer.

Om ein tykker det er vanskeleg med nyfødd baby, så er det lov å føla på det. Om ein tykker at reinsinga og andre kroppslege ting som oppstår etter fødsel er ekkelt, så er det lov å føla på det. Om ein ikkje orkar å fly på kafébesøk, eller ta imot besøk frå andre i tida etterpå, så er det heilt greitt.

Alle må få takla fødsel og tida etterpå på sin måte. Det er faktisk ein livsendrande situasjon, og for mange kan det ta litt ekstra tid å venna seg til det heile. Det betyr ikkje at ein ikkje var klar eller burde fått baby.

Etter ni månader svangerskap er ein endeleg i mål og får premien sin, men det er då den verkelege jobben startar.

Og trass reinsing, barseltårer, etterrier, vanskelege dobesøk, søvnmangel, sveitte, og amming døgnet rundt – så elskar eg det. Eg er takksam for at eg får bæra fram nytt liv, og eg er evig takksam for guten eg har fått. Han er verdt alt saman, og eg ville sjølvsagt gjort alt på nytt for han.

Det einaste eg saknar er meir openheit, og at me er ærlege om kva som kan skje i tida etter fødsel. Ikkje ver redd for å snakka om det, eller spørja ein ven om korleis ting er, eller kan bli. Eg skal i alle fall svara om mine vener lurer på noko framover ... for no veit eg det.