Havvind er en avgjørende global klimaløsning

Tempoet må opp og nye områder åpnes, også i Norge.

Innen 2035 bør Norge ha ti gigawatt med havvind, skriver innsenderen. På bildet ser man flytende vindturbiner ved Equinors vindpark Hywind i Skottland.

Jon Evang Fagansvarlig for energi, Miljøstiftelsen Zero

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Innen 2050 må vi kutte alle utslipp for å unngå katastrofale klimaendringer. Det er ikke mulig uten havvind.

I dag kommer rundt 75 prosent av utslippene våre fra fossile kilder. I sin Net Zero 2050-rapport fra før sommeren slår det internasjonale energibyrået (IEA) fast at hvis vi skal nå klimamålene, må nesten all fossil energi erstattes med fornybar i løpet av få tiår. Energibruken må kort og godt legges helt om, i alle land.

Den voksende interessen for havvind er gode nyheter for norsk verdiskaping og arbeidsplasser, skriver Jon Evang.

Så kommer det virkelig vanskelige spørsmålet: Hvordan skal vi få til det?

Hvis vi skal unngå skadelig global oppvarming over 1,5 grader, må vi ifølge IEA bygge opp til 630 GW (gigawatt) med solkraft, og opp til 390 GW med vindkraft, årlig fra 2030 til 2050.

Til sammenlikning er den norske vannkraftkapasiteten i dag på cirka 33 GW! Dette vil kreve høyt utbyggingstempo, enorme investeringer og store landareal.

Havvind er en kjent teknologi som vi kan skalere opp, forbedre og videreutvikle mens vi bygger ut energien vi trenger. Det er helt nødvendig når tiden vi har til å kutte utslipp, er så knapp.

I sitt scenario anslår IEA at det må bygges 80 GW havvind årlig. Dette er en formidabel økning, når vi vet at samlet installert kapasitet i dag er 34 GW globalt.

Men planene for videre utbygging er store, og det er allerede cirka 500 GW under utvikling. EU og Storbritannia planlegger å bygge ut opp til 450 GW med havvind for å fase ut sin fossile energibruk, hvorav opp til 300 GW i Nordsjøen og nærliggende havområder.

Les også Tina Bru-refs til MDGs havvind-plan: Kan bety 4–5 nye turbiner hver uke fram til 2030

Havvind kan bli løsningen som sikrer veksten i fornybar energi globalt, når arealene blir for knappe på land. Det er i tillegg mye mindre konflikt rundt havvind enn det er for landvind.

De konfliktene som kan oppstå med andre havnæringer, som fiskeri og skipstrafikk, er løsbare gjennom dialog og forhandlinger. Det er også viktig at Norge bidrar til å etablere høye bransjestandarder for å ta hensyn til miljø og biologisk mangfold, samt stiller krav til lavt klima- og materialavtrykk i hele verdikjeden for havvind.

Havvind har mange fordeler. For det første produserer havvind mer energi enn landvind. Norge har blant verdens beste vindressurser både på land og til havs, og våre landbaserte anlegg produserer rundt 37 prosent av tiden. Globalt er tilsvarende tall i dag 30-35 prosent, nye anlegg er bedre enn gamle. Bunnfast havvind produserer derimot rundt 40-50 prosent av tiden, og flytende havvind rundt 50-60 prosent av tiden.

Vindkraft på land er i dag den rimeligste energiformen vi har, men kostnadene for havvind går nedover. Bunnfast havvind er allerede konkurransedyktig i noen markeder, og fra rundt 2030 er det grunn til å tro at også flytende havvind kan bli konkurransedyktig på pris i de fleste markeder.

For det andre er den voksende interessen for havvind gode nyheter for norsk verdiskaping og arbeidsplasser. Havvind kan bli en vesentlig omstillingsnæring for vår petro-maritime industri, som gradvis vil få mindre oppdrag i petroleumsnæringen. Overførbarheten er betydelig, særlig til flytende havvind, der Norge kan ta en global posisjon.

Mer havvind kan gi mer jobb til leverandørindustrien, men Jon Evang i Zero. Her slepes fundamenter til havvindturbiner fra Aker Kværners verft på Stord tidligere i år.

Flere norske selskaper er allerede godt posisjonert i havvind globalt, og vinner kontrakter over hele verden. Men for å gjøre havvind til en stor norsk industri, må vi ha et hjemmemarked. Da må vi ta de riktige politiske grepene i ny regjeringsplattform.

Tempoet må opp, nye områder åpnes, en god nettløsning må på plass, og vi bør ha mål om ti GW havvind på norsk sokkel til 2035. Da kan Norge gå fra en beskjeden til en betydelig posisjon innen utvikling av havvind globalt.

Siden tiden løper fra oss i klimakampen, kan vi ikke vente på at nye teknologier kanskje en dag gir oss den fornybare energien vi trenger. Skal vi ha noen sjanse til å unngå katastrofal global oppvarming, må vi venne oss til tanken om at klimaløsningene må industrialiseres i stor skala.

Samtidig er det fullt mulig å gjøre dette på en måte som ikke skader natur, miljø og andre interesser. Norge har både industriell kapasitet og politisk erfaring med både fossil og fornybar energiproduksjon, som kan komme godt med når havvind skal utvikles til en global klimaløsning.