Skoleflagging kan ikke være et spørsmål om penger

Bergen kommune må være sitt ansvar bevisst.

Innsenderen mener Bergen kommune bør gi økonomisk rom for at skolene kan heise flagget på alle flaggdager. På bildet flagger Olsvik skole første skoledag i 2020.

Per Terje Torkildsen Pensjonert lektor og spesialpedagog

Jeg har i flere år observert at det varierer hvordan skolene og dermed Bergen kommune, håndhever flagging på offentlige bygninger.

Nå viser det seg at Bergen kommune i år har vedtatt blant annet følgende:

«Det er i tillegg adgang, men ikke plikt til å flagge på offentlige kommunale bygg, som for eksempel skoler og institusjoner. Flagging besluttes og utføres da av den enkelte virksomhet som har tilhørighet i bygget.».

Videre i samme vedtak heter det at «vil en plikt til å flagge ha både kostnadsmessige og ressursmessige konsekvenser» og at det på «enkelte skoler og sykehjem er det heller ikke avsatt ressurser til å besørge flagging, og det vil dermed kreve finansiering for å kunne gjennomføre dette på fast basis».

Det å bruke flagget minner oss om hvor godt det er å vokse opp og leve i et fritt land. Jeg finner det derfor urimelig at Bergen kommune vrir seg unna og overlater ansvaret til den enkelte skole.

På sin nærskole har Per Terje Torkildsen opplevd at driftsansvarlig fra etat for bygg og eiendom har heist og firt flagget innenfor arbeidstid og ikke i henhold til flaggreglene.

Jeg har tilbrakt hele min yrkeskarriere som pedagog. Derfor blir det naturlig å se på skolens formålsparagraf. Her heter det blant annet: «Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståingen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon».

Her legges det altså vekt på «den nasjonale kulturarven». Her kan bruk av flagget minne oss på hvilken kultur vi er bærere av, og at det er dette skolen blant annet skal formidle og holde i hevd. Slik samfunnet er i dag, er det nok «utglidning». Skolen trenger ikke følge denne trenden.

Skolen skal være en kulturformidler og bringe videre den kultur vi gjennom årtier har bygget opp. Her er vårt flagg et godt hjelpemiddel i så måte.

Så til Bergen kommune: Det er lov å snu og ta det ansvar det medfører å drive skole i dagens Norge! Skal beløp til skoleflagging tape i konkurranse med utgiftene Bergen kommune har brukt på blant annet oppussing av byens rådhus?