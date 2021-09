Derfor anbefaler vi vaksinering av barn

Nytten ved vaksinasjon er større enn den mulige ulempen på et individuelt nivå.

«Å redusere smitten i samfunnet er ikke målsettingen med vaksinasjon av barn og unge», skriver innsenderne.

Margrethe Greve-Isdahl Overlege og barnelege ved FHI

Preben Aavitsland Overlege ved FHI og professor ved Pandemisenteret, UiB

Are Berg Overlege og avdelingsdirektør ved FHI

I en kronikk i Bergens Tidende 8. september advarer professor emeritus Dag Bratlid mot koronavaksinasjon av ungdom, og kommer med flere påstander om koronavaksinasjon til 12–17-åringer som Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker å besvare.

FHI har hele tiden vært tydelige på at covid-19 er en lite alvorlig sykdom for barn og ungdom. Få blir så syke at de trenger behandling på sykehus, men det er vist i England at det var flere ungdommer som ble innlagt for covid-19 i 2020/21 enn for eksempel på grunn av sesonginfluensa i 2019/20. Vi ser også at ungdom legges inn på sykehus i større grad enn yngre barn.

Pandemien har hittil vært godt kontrollert i Norge. Dermed har få barn blitt smittet, og få har blitt innlagt. Sannsynligvis har godt under ti prosent av de unge i Norge gjennomgått infeksjon. Til sammenlikning har minst 35 prosent av den svenske befolkningen i alderen 0–17 år gjennomgått infeksjon.

Dette betyr imidlertid at få unge i Norge er immune, sammenliknet med unge ellers i Europa. Dersom epidemien øker igjen eller pågår lenge, vil svært mange ungdommer være utsatt for infeksjon, og noen få av dem kan bli alvorlig syke.

Det bekymrer oss. Vaksinasjon kan hindre de fleste av disse alvorlige sykdomstilfellene.

Selv om kunnskapen om langvarige symptomer etter covid-19 hos barn og unge er noe begrenset, ser det så langt ut til at dette oppstår sjeldnere hos ungdom enn hos voksne. Usikkerhet ved begrenset kunnskap taler likevel for å forebygge sykdommen. Hvis de unge unngår infeksjon, er det også mindre sannsynlig med langvarige symptomer og helseplager i etterkant.

Ungdom får de vanlige bivirkningene etter vaksine som unge voksne, altså en dag eller to med vondt i armen, feber, kroppsverk og hodepine. Disse bivirkningene forekommer imidlertid oftere i yngre aldersgrupper og oftere enn etter andre vaksiner som gis i denne alderen, slik som vaksine mot HPV og smittsom hjernehinnebetennelse.

Én sjelden og mer alvorlig bivirkning er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt). Dette oppstår særlig den første uken etter andre vaksinedose, og er rapportert hyppigere hos gutter og i yngre aldersgrupper. FHI har i vurderingen blant annet lyttet til ekspertråd for norske hjerteleger. De mener at denne bivirkningen ikke bør være til hinder for at norsk ungdom tilbys vaksine, fordi koronasykdom kan være mer alvorlig.

Ungdom på 16–17 år skal ha et langt intervall (8–12 uker) mellom første og andre vaksinedose fordi vi skal ha mulighet til å innhente erfaring og kunnskap om bivirkninger fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjon av denne aldersgruppen. 12-15-åringene får foreløpig tilbud om bare én vaksinedose.

Under pandemien har vi levd med mange restriksjoner i dagliglivet. FHI mener at behovet for å få høy beskyttelse i samfunnet eller å få fjernet restriksjoner ikke skal være hovedgrunnen til å vaksinere ungdom. Vaksinasjon skal først og fremst være til helsemessig nytte for den vaksinerte selv.

Dette er i motsetning til Danmark og Finland, som har vært tydelige på at de ønsker å vaksinere ungdom for å få kontroll over pandemien, og at samfunnsnytten er et tungtveiende argument.

FHI har hatt et tett samarbeid med norske barneleger i vurderingene vi har gjort. Vurderingene er vanskelige, fordi kunnskapen er dynamisk og må baseres på forventninger om hvordan fremtiden kan se ut. Deltavarianten har gjort dette særlig utfordrende.

I et helhetsperspektiv mener vi at det er riktig å tilby norsk ungdom vaksine mot covid-19, fordi nytten ved vaksinasjon er større enn den mulige ulempen på et individuelt nivå. Dersom vaksinasjon av ungdom også bidrar til å redusere smittespredning i samfunnet, er det en bonus, men det er ikke målsettingen med vaksinasjon.

De som ønsker utfyllende informasjon, kan lese hele begrunnelsen for vår anbefaling på våre nettsider.