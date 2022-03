Slutt å straffe bilistene!

Konsekvensene av dårlig luft er ikke bra. Men å skylde på bilistene alene, er urimelig.

«Jeg blir så sint og frustrert av å lese at det er på sin plass med sterke, bilbegrensende tiltak», skriver Cesilie Tveit i FNB.

Cesilie Tveit Gruppeleder i Folkets Parti FNB Bergen

Jeg viser til oppslag i BT 22. mars, hvor vi kan lese at det muligens, kanskje, kan hende at 10 til 70 personer kan dø hvert år i Bergen på grunn av svevestøv. En sannsynlighet som er udokumentert, og hvor det ønskes å gi skyld og mer straff til bilistene.

Konsekvensene av dårlig luft er ikke bra, spesielt ikke for dem med luftveisproblemer. Det er noe vi selvfølgelig må ta på alvor.

Men å skylde på bilistene alene, faller på sin egen urimelighet, og saken preges av selvmotsigelser.

Det understrekes at det er en reduksjon av svevestøv siden 2002, og det har vært en stabil utvikling det siste tiåret. I tillegg hadde Bergen god luftkvalitet sammenliknet med grenseverdiene i 2021.

Jeg blir så sint og frustrert av å lese at det er på sin plass med sterke, bilbegrensende tiltak, som for eksempel økte bompenger/høyere rushtidsavgift fordi en er redd for at biltrafikken skal øke!

Hva med en takk til alle bilistene som tok oppfordringen fra myndighetene om ikke å ta kollektivtransport under pandemien. Kanskje de rett og slett var med på å minske dødeligheten under pandemien?

At Danmarks plass fortsatt er en hovedfartsåre for tungtrafikk mellom sør og nord, skyldes faktisk politisk uvilje. Statens vegvesen har plukket ut 13 veistrekninger som vil få ekstra oppmerksomhet de kommende årene. Den ene av dem er en sammenhengende motorvei fra Fjøsanger til Åsane via Arna, også omtalt som Ringveg øst. Et prosjekt som er helt avgjørende for at Bergen skal løse sin utfordringer, sa Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen til BT 15. januar.

Om det hadde vært politisk vilje, og de rødgrønne faktisk hadde brydd seg om å prioritere luft og biltrafikk på Danmarks plass og Bergen sentrum, hadde nok bygging av Ringvei øst vært godt i gang.

Til sittende byråd og fylkespolitikere: Hva med å redusere takstene på kollektivtransport og ikke øke dem, hva med å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport og ikke fjerne tilbud?

At noen har en holdning som gjør bilistene til de store syndebukkene, er så uakseptabelt at jeg ikke har ord for det.

Nå må det bli slutt på pisk og hundsing av bilistene!