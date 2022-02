Hjemmekontor kan senke folketallet i Bergen

Mer bruk av hjemmekontor ser til å bli en varig effekt av koronapandemien.

Den prosentvise innbyggerveksten er lavere i Bergen enn i omegnskommunene. Innsenderne peker på at økt bruk av hjemmekontor kan forsterke den utviklingen.

Espen Børhaug Bergen Næringsråd

Harald Queseth Ordbruket

Nesten seks av ti yrkesaktive bergensere har tatt i bruk hjemmekontor under pandemien, ifølge en undersøkelse gjort til Bergenskonferansen 22. februar. Mer enn halvparten av disse forventer å fortsatt jobbe slik i fremtiden. Det betyr at hver tredje yrkesaktive, omkring 45.000 personer, vil arbeide delvis hjemmefra.

Vil hjemmekontoret forsterke byspredningen – flukten til nabokommunene?

«Bo- og arbeidsmarkedene bryr seg ikke om kommunegrenser», skriver Harald Queseth (til v.) og Espen Børhaug.

La oss se for oss en barnefamilie som kan bli en del av flyttestrømmen. Kari (35) og Per (37) med to barn i førskolealder bor i en treromsleilighet i Bergen. Begge jobber i sentrum, Kari i bank og Per i IT-bransjen. De ønsker seg større bolig og har kastet sine øyne på Bjørnafjorden, der boligene er 20–30 prosent rimeligere enn i Bergen.

Dersom de flytter, blir de en del av en omfangsrik statistikk. Bergen lekker innbyggere. Bedre kommunikasjoner, mer variert boligtilbud og lavere boligpriser utenfor byen har vært drivere bak en omfattende byspredning som har preget Bergen og andre byer de siste tiårene.

Ifølge Statistisk sentralbyrås tall for innenlandsk mobilitet har det hvert år siden 2010 flyttet flere mennesker ut fra enn inn til Bergen. De fleste som flytter, slår seg ned i en omegnskommune. Det er personer i produktiv alder som drar. Det forsterker effekten av flyttingen.

De siste ti årene har folketallet i vekstvinnerne Bjørnafjorden og Øygarden økt med 18 prosent, mens veksten i Bergen har vært ti prosent.

Flytter Kari og Per, får de lengre arbeidsreise. Det har gjort at de til nå har nølt med å ta valget. Men i høst åpner den nye veien til Os. Den halverer reisetiden til Bergen.

Ikke nok med det, reisetid og bilkøer blir et betydelig mindre problem når man ikke engang behøver å gå til garasjen. For Kari og Per vil, med arbeidsgivernes velsignelse, fortsette å jobbe delvis hjemmefra. Denne antakelsen er ikke spekulativ, men basert på praksis hos DNB og Telenor.

Også offentlig ansatte vil i fremtiden få økt frihet til å jobbe hjemme. Enda et moment som taler for hjemmekontoret: Obos har målt tilfredsheten ved å jobbe slik. Målingen viser at et stort flertall trives med arbeidsformen.

For Kari og Per spiller det også en rolle at drømmen om enebolig eller rekkehus er lettere å realisere utenfor Bergen. De fleste i gruppen 30–44 år, som vårt flytteklare par tilhører, ønsker å bo på bakken. Utvalget av slike boliger er relativt større i bruktmarkedet i nabokommunene. Slik er det også i nybyggingsmarkedet.

De fire store nabokommunene – Bjørnafjorden, Øygarden, Askøy og Alver – har samlet langt mindre enn halvparten av Bergens folketall. Men disse kommunene har siden 2015 bygget 30 prosent flere eneboliger og rekkehus enn Bergen, som satser mest på blokkleiligheter.

Ifølge undersøkelsen som Bergen Næringsråd legger frem på Bergenskonferansen, vil omtrent 45.000 arbeidstakere i Bergen fortsette å bruke hjemmekontor.

Før pandemien var hjemmekontor en sjeldenhet. Det var laptopen på kjøkkenbordet til noen ekstra økter på kvelden. I de to lockdown-årene vi har bak oss, er hjemmeløsningen for mange blitt kontoret. Tusenkronersspørsmålet er hva det vil si for byspredningen?

Vil Kari, Per og barna flytte til Bjørnafjorden? Vil boligsøkende bergensere vektlegge ønsket om et hjemmekontor når de velger hvilke budrunder de skal delta i?

Oslo har i mange år vært en magnet for innflyttere. Men også Oslo lekker nå innbyggere. Boligprisene stiger mer i byene rundt enn i hovedstaden.

Boligforsker og professor Erling Røed Larsen i Housing Lab, som har vært bidragsyter til vår nye undersøkelse, spår kraftig økning i etterspørselen etter bolig i pendlerbyene rundt Oslo dersom den nye normalen blir å jobbe tre – ikke fem – dager på kontoret.

Barnesykdommene med hjemmekontor er blitt borte. Arbeidsgiverne har forstått at man klarer å løse oppgavene hjemmefra, har han uttalt til Aftenposten.

Fylkeskommunen presenterte i 2018 prognoser for befolkningsutviklingen i Bergens-regionen. I det mest dramatiske alternativet, der byspredningen øker i intensitet, vil folketallet i Bergen kommune nå sin topp i 2021 og deretter falle.

Det var beregninger gjort før hjemmekontorets gjennombrudd. Økt fleksibilitet i arbeidslivet gjennom bruken av hjemmekontor kan bli driveren som gir færre bergensere i fremtiden.

Myndighetene liker ikke byspredning. Regjeringen vedtok i 2014 bestemmelser for å begrense areal- og transportbehov. Bergen kommune besluttet i 2019 å basere boligbyggingen på fortetting i syv utvalgte områder. Men bo- og arbeidsmarkedene bryr seg ikke om kommunegrenser.

Og det nye livet på hjemmekontoret gjør dem enda mindre viktig.