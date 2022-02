Økte priser skaper hodebry

Økte priser vil bety svært mye for hvordan det går med lommeboken din og med bedriftenes økonomi det neste året.

Både privatpersoner og bedrifter må ta høyde for høyere rente og dyrere lån, mener Eirik Fausa.

Eirik Fausa Banksjef i Danske Bank Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi kjøpte nylig en ny hund, en sibirsk husky. Og slike hunder trenger gjerne et hundehus. Etter et raskt søk på nettet fant jeg ut at 7000 kroner var en vel stiv pris for et lite krypinn til den firbente. Dermed gikk jeg i gang med å bygge selv. Med godt mot dro jeg til nærmeste byggevarehus.

Men jeg hadde ikke tatt høyde for den markante prisøkningen som har vært på alt fra skruer til materialer og sponplater. Etter mye slit og egeninnsats sto mitt lille hundehus oppført til en ferdigpris på 6600 kroner. Konklusjonen var at med dagens byggekostnader sto arbeidsinnsatsen definitivt ikke i stil med besparelsen.

Ifølge SSB var byggevareindeksen opp 13,2 prosent i 2021, men prisen på byggevarer er ikke det eneste som har blitt dyrere om dagen. Og der jeg blir litt irritert over økte priser, blir sentralbankene bekymret. Både den amerikanske, europeiske og norske sentralbanken sitter nå med en klump i magen og følger med på at prisene er på full fart oppover.

Byggevarer ble langt dyrere i løpet av fjoråret.

I USA opplever de den største prisstigningen på over 40 år, med en inflasjon på 7,5 prosent på årsbasis. I Norge er veksten over tre prosent, men det skyldes spesielt høye strøm- og energipriser. Justert for dette er vi fortsatt på 1-tallet i Norge.

Men er det så farlig at prisene stiger mye, da? Ja, stabil prisstigning gir stabil vekst og forutsigbar økonomi. Politikerne har også bestemt at stabil prisstigning defineres som konsumprisvekst på to prosent. De fleste av våre handelspartnere har samme inflasjonsmål.

Så lenge vi har hatt en moderne økonomi, har inflasjon skapt både gleder og sorger. Flere historikere peker på nettopp skyhøy inflasjon som en av årsakene til at Hitler-regimet kom til makten i mellomkrigstiden. Høy inflasjon kan ha skapt en verdenskrig, men samtidig har også den lave inflasjonen det siste tiåret gitt rekordlav rente og vekst i økonomien.

Her i Danske Bank venter vi at inflasjonen gradvis vil stige utover i 2022. Vi har derfor lagt til grunn at inflasjonen uten energipriser vil havne over to prosent igjen mot slutten av året. Men risikoen her er på oppsiden. Det er en rekke faktorer som tilsier at prisene kan stige enda mer.

Les også Store grupper fikk mindre å rutte med i fjor. Snart blir det ny kamp.

Den største bekymringen er mangelen på arbeidskraft og betydningen det vil ha for bedriftenes evne til å produsere varer og tjenester. Problemer på tilbudssiden vil presse opp prisene for forbrukeren.

Den siste tiden har det jevnlig vært meldinger om bedrifter i Bergen som mangler ansatte, enten det er kokker, fagarbeidere i industrien eller IT-bedrifter. Nylig besøkte tidligere statsminister Erna Solberg Bergen Næringsråd. Hennes budskap var at kampen om arbeidskraften blir den desidert største utfordringen de neste ti årene.

I pressemeldingen fra Nav Vestland kunne vi også lese at vårt nye storfylke nå har flere ledige jobber enn arbeidssøkere. 9000 ledige stillinger i Vestland fylke, mens vel 8200 vestlendinger er helt arbeidsledige. Den store utfordringen er også at de arbeidsledige mangler kompetansen som trengs for å fylle de ledige jobbene.

Flaskehalser og leveranseproblemer er andre utfordringer som drar opp prisene. Gjennom fjoråret fikk vi jevnlig meldinger om bedrifter med leveranseproblemer. XXL klarte ikke å levere nok sykler, og tomme smågodthyller preget nyhetsbildet. Det kom også meldinger om lange ventetider på el- og hybridbiler.

Det er lang leveringstid på en rekke varer, som for eksempel elbilen BMW iX xDrive 50.

Her har jeg selv fått føle problematikken på kroppen. I oktober i fjor bestilte vi oss en ny hybridbil med levering i august. Jeg har allerede fått signaler om at den tidsrammen ryker. Heldigvis har bilforhandleren vist stor fleksibilitet, og jeg har fått utvidet tidsfristen på tilbakeleveringen av vår eksisterende leasingbil. Et smart trekk i en verden der leveransene er svært usikre.

En prat med mine makroøkonomer i Danske Bank gir heller ikke noe håp en om snarlig løsning på leveranseproblemene. De internasjonale forsyningskjedene er ennå veldig uavklarte. I havnene i USA ligger det for eksempel containerskip og venter i ukevis for å laste om. Og mangelen på mikrochiper, som rammer produksjonen av elbiler, ser heller ikke ut til å bedres.

Effektene av leveranseproblemene er at prisene stiger. Er det mangel på varer, settes prisene opp. Så enkelt er det. Forsøk bare å kjøpe en brukt elbil på Finn.no. Den legges ofte ut dyrere enn hva en ny bil koster.

Les også Debatt: Vedum momser for mye!

For å motvirke høyere priser er det viktigste virkemiddelet økt rente. Norges Bank hevet renten to ganger før jul, og det er ventet ytterligere tre rentehevinger i 2022. Det betyr at rentekostnadene på boliglånet ditt blir mer en doblet sammenliknet med det laveste rentenivået.

Renteoppgangen fører også til at vi trolig vil se en utflating i boligprisene. Bedrifter får også en dyrere finansiering av lånene sine og kan ende opp med å redusere investeringer.

Norges Bank skal balansere på en tynn linje. For lite innstramning fører til at prisene løper løpsk. For mye kveler økonomien. Vi vet ikke helt hvor denne linjen strammer de neste årene, men de økte prisene vil uansett påvirke deg. Den viktigste lærdommen er at både privatpersoner og bedrifter må ta høyde for høyere rente og dyrere lån!