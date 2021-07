Jeg jobber med salg. Ferdig snakket.

Men skammer jeg meg litt av å si det?

Vær en person som svarer stolt og rakrygget hva du jobber med, oppfordrer Jone Riis. Foto: Claus Skålevik / Motto Design

Jone Riis Selger

Har du hørt deg selv si følgende når noen spør hva du jobber med? «Jeg jobber innen forretningsutvikling.» Eller «jeg er en AM, KAM, CCO, kundekonsulent, kommersielt ansvarlig, bla-bla-bla ...Chief Mother F… in charge ... ok».

Vi liker bare ikke å si det som det er; nemlig at vi jobber med salg.

Men hvorfor er dette så vanskelig å si? Hva er det vi frykter? Vi undergraver jo vår egen betydning. Salg av produkter og tjenester er jo det som skaper dynamikk i et økonomisk system – om en vare ikke flyttes fra A til B, så finnes ingen jobber og da eksisterer heller ikke et bærekraftig samfunn. Eller?

Vær heller den som svarer stolt og rakrygget hva du jobber med – gjerne med en porsjon lidenskap og innlevelse når du sier det. Klarer du ikke det, er det kanskje ikke salg du skal jobbe med? Vi kan sammen overvinne denne «salgsskammen» med å heller være et nobelt eksemplar av arten.

Dersom du er vokst opp med at salg er et påtrengende, usannferdig og selvopptatt yrke – skjærer du altfor mange over samme kam. Ja – det finnes nok mange selgere i den kategorien, uten tvil, men de lever heldigvis ikke lenge i gamet. Alt handler om å skape verdi for kunden, ikke seg selv!

Forstår man dette, skjønner man også at frykten for å bli for pågående er overdreven. Man skaper jo verdi for kunden – og da vil jo kunden heller takke for at han tok sjansen på å handle av nettopp deg!

Så lenge man er trygg på – og stolt – av det man driver med, uansett hva du jobber med, er det ikke uredelig å være «pågående» og målbevisst, glem bare aldri at det er verdien man tilfører andre som betyr noe!

