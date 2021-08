Flere studenter og bedre studentvelferd med Høyre

Da de rødgrønne styrte sist, ble ikke studentene prioritert.

Charlotte Spurkeland (H) mener det er verdt å minne SV og Ap om sine brutte løfter når de nå kommer med nye. Foto: Marita Aarekol

Charlotte Spurkeland Stortingskandidat for Høyre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høyere utdanning, studentvelferden og forskningen har fått et enormt løft de siste åtte årene under Erna Solbergs ledelse. Og Høyre er klar for å satse videre.

Det viktigste for meg er at høyere utdanning har høy kvalitet. Studentene skal få tilbud om en god utdannelse som gjør dem klar til å ta fatt på arbeidslivet. Men, kvalitet kommer ikke av seg selv.

Da de rødgrønne styrte sist, ble ikke studentene prioritert. Det måtte en borgerlig regjering til for å innføre elleve måneders studiestøtte. Da er det er verdt å minne om SV og Ap sine brutte løfter når de nå kommer med nye (riktignok lå det inne en økning i avgangsbudsjettet).

Under Solberg har søknadene til høyere utdanning økt og kvalitet har vært i høysetet. Marte Mjøs Persen forsøker i BT lørdag å skape et feilaktig inntrykk av at det ikke har vært satset på flere studieplasser, men siden 2013 har det blitt opprettet over 20.000 nye studieplasser, hvorav av 4000 i fjor.

Les også Marte Mjøs Persen: Høyre tvinger tusenvis av unge til å ta et friår

Med Høyre i regjering har studentene også fått over 14.000 kroner mer å rutte med, over 17.000 nye studentboliger, og rekordmange fullfører bachelorgraden raskere enn før.

Særlig innen helsefagene som Persen skriver om, er utfordringen å få nok praksisplasser. Det er jeg enig i at vi må jobbe for å få til. Her kan Marte Mjøs Persen som ordfører i Bergen gjerne begynne med seg selv og gjøre mer for å øke antallet praksisplasser i vår kommune.

Det er bygget 17.000 nye studenboliger med Høyre i regjering. Boligene her i Møllendalsveien ble bygget i 2013. Foto: Nikita Solenov (arkiv)

Høyre har store ambisjoner for studentene i neste periode: realvekst i studiestøtten, flere nye studentboliger og rehabilitering av gamle. Bedre faglig oppfølging og tilbud til alle om praksis i utdanningen. Flere psykologer og rådgivere. Mer digitalt utdanningstilbud og å åpne for frivillig sommerstudier for studenter som ønsker ha raskere progresjon eller mer faglig påfyll.

Høyre vil fortsette politikken som sikrer kvalitet i utdanningen, god studentvelferd slik at alle får like muligheter til å studere, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Arbeiderpartiets studentgarantier er dessverre neppe mer enn en garanti om flere løftebrudd. Det skal bli flere studieplasser, men kvaliteten i utdanningen må alltid komme først.