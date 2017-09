I sitt innlegg hever Eline Sira seg over sine meningsmotstandere på en usympatisk og navlebeskuende måte.

Da Erna Solberg i sin takketale sa at det går mot ytterligere fire år med en ikke-sosialistisk regjering, jublet jeg høylytt. Jeg jublet fordi vi fortsatt skal styres av en statsminister som har ført oss trygt og stødig gjennom store økonomiske nedgangstider.

Det er fristende å etterspørre en viss grad av ydmykhet når man et par dager etter valgdagen går ut og kaller sine meningsmotstandere for kunnskapsløse og egoistiske. Man er nødt til å ha respekt for at velgerne valgte en regjering som gjennom valgkampen valgte å snakke om egen politikk og egne planer, og ikke brukte store deler av tiden på å karikere sine meningsmotstandere.

Du må ikke tro at de som stemte for en borgerlig regjering ikke ser lengre enn sin egen nese, eller at vi ikke er bevisste på at mennesker i både inn- og utland har ulike ressurser. For det er nettopp det vi er og gjør. Velgerne vet alltid sitt eget beste, og har i så måte alltid rett. Når du hever deg over Ola og Kari på en så usympatisk og navlebeskuende måte, utstråler du en utrolig elitistisk og nærmest antidemokratisk holdning.

For det må faktisk være lov å mene – uten å bli stemplet som det ene eller andre – at å heve skattene med om lag 15 milliarder kroner i dagens økonomiske situasjon, er en dårlig og lite innovativ strategi. Det vil gjøre at det skapes færre arbeidsplasser i privat sektor, en sektor som skaper den velferden både du og jeg setter høyt.

De siste fire årene har Norge tatt imot langt flere kvoteflyktninger enn det vi tidligere har gjort. Samtidig som vi aldri har bosatt flere med innvilget opphold i kommunene. Videre har klimagassutslippene de siste fire årene gått ned og peker nå i positiv retning. Det må være lov å tro på en fremtid i oljenæringen og på et bærekraftig og fremtidsrettet grønt skifte.

Når du går ut og stempler dine meningsmotstandere som kunnskapsløse og egoistiske, hvor mye lengre enn din egen nese er det du egentlig tenker?