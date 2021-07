Høgre satsar på solkraft

Nye forretningsmodellar vil få endå større fart på teknologi og innføring av solenergi.

På dette kontorbygget i Fyllingsdalen er det nyleg lagt 1000 kvadratmeter med solceller. Foto: Bjørn Erik Larsen

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H), Energi- og miljøkomiteen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT-kommentator Hans Mjelva lurer på kva regjeringa har gjort for solkraft. Gjennom Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har regjeringa løyvd pengar til mange nye solkraftprosjekt, forsking og utvikling på området. Det har vore med på å få opp ny teknologi og fasa inn meir energi. Noko som fører til at volumet går opp, og energikostnadane går ned.

Det er også grunnen til at vi etter kvart kan trappe ned subsidieringa av solkraft, og heller bruke subsidiar på andre teknologiar vi ønsker å få opp. Men framleis er det altså slik at solkraft får støtte om du vel å installere dette heime for å redusere straumrekninga di.

Mjelva gjer også ei anna kopling – mellom betaling for bruk av straumnett og eigenproduksjon av energi. Å betale for bruk av nettet må du gjera sjølv om du fasar inn alternativ energi, og nettet må byggast ut for å handtere maksimal belastning. Det er andre insentiv enn eigenproduksjon av kraft, til dømes smarte styringssystem, som skal bidra til at vi får nettkostnadane ned.

Når volumet går opp og prisane ned, vert det mogleg å trappe ned subsidieringa av solkraft, skriv Liv Kari Eskeland (H). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Framover har Høgre mange nye tiltak som ikkje berre er reine subsidieordningar. Handlingsplan for klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelsar og grøn innovasjon er eitt døme. Her vil solenergi naturleg vera ein av dei energiformene som kan og bør bli etterspurd gjennom offentlege innkjøp.

Vidare er det sendt på høyring ei forskrift som gjer at også sameiger og burettslag vil få lettelsar i el-avgifta og nettleigen om ein produserer solenergi på eige tak. No er det også mogleg å leige, ikkje berre eige, solcellepanel. Nye forretningsmodellar vil få fart på teknologien og innføring av solenergi.

Framover vil vi trenge meir energi, og sol vil bli eit viktig bidrag. Vår oppgåve er å få fram energi med lågt konfliktpotensiale, men også energi som tener oss godt – som kan bli eit bidrag inn i energimiksen.

Sjølv om det i periodar er slik at privatkundar ikkje krone for krone får att det som vert betalt inn gjennom elavgifter, vil tilskota frå Enova bidra til å rusta næringslivet for å møta morgondagens energiutfordring.

Det betyr arbeidsplassar, verdiskaping og eksportmoglegheiter for næringslivet, og inntekter til staten. Mjelva kan vera trygg på at med Høgre i regjering vil vi utnytte dei fantastiske moglegheitene energi frå sola kan gje oss.