En umusikalsk næringsminister?

Innlegget til Iselin Nybø (V) er så nedlatende at hun neppe kan ha skrevet det selv.

«Har næringsministeren forstått at det er olje og gass som redder oss fra et underskudd på flere hundre milliarder i året?» spør Olav Reikerås (Sp). Foto: Privat

Olav Reikerås Bystyrerepresentant, Bergen Senterparti

I BT 24. juli skrøt næringsminister Iselin Nybø (V) av hvordan Oslo skal hjelpe Vestlandet med eksporten sin. Hun kan neppe ha skrevet det selv, for det var så nedlatende at det bare kan ha blitt formulert av byråkratiet i Oslo. Eller er næringsministeren bare umusikalsk?

Da koronapandemien rammet oss, skulle det ikke stå på regjeringen å redde arbeidsplasser. Men hvilke arbeidsplasser? De har støttet private selskaper med godt over 10 milliarder. Det har de gjort selv om 60 til 70 prosent av bedriftene har et større årsresultat enn det de fikk i støtte. Regjeringen ga støtten uten å stille krav, og nå ser vi resultatet.

Flyselskapet Norwegian fikk lånegaranti på 4,5 milliarder, men ga 30 millioner i bonus til toppsjefene. Louis Vuitton, som selger franske håndvesker i Oslo, fikk en knapp million i støtte. Det gjorde at de kunne øke overskuddet fra 39 til 40 millioner, og som de da kunne sende til eierne i Frankrike.

«Å skrive hvor mye Vestlandet har å takke Oslo for, blir umusikalsk», skriver innsenderen om næringsminister Iselin Nybøs (V) nylige innlegg i BT. Foto: Terje Pedersen

I en slik situasjon er det ikke rart at næringsministeren prøver å pynte bruden før valget. Men å skrive hvor mye Vestlandet har å takke Oslo for, blir umusikalsk, for å bruke hennes egne ord om Norwegian. Er en arbeidsplass som selger franske vesker i Oslo like mye verdt som en eksportrettet arbeidsplass på Vestlandet?

Jens Kihl er inne på dette i BT 27. juli. Vestlandet står for 40 prosent av eksporten fra fastlands Norge; dobbelt så mye pr. innbygger som Oslo. Og så kommer olje og gass i tillegg. Det er olje og gass som redder oss fra et underskudd på flere hundre milliarder i året. Har næringsministeren forstått dette?

Nei, hun skryter på seg at hun endelig har fått Eksportfinansiering på plass i Oslo; klar til å hjelpe bedriftene på Vestlandet med eksport. Hvor mye bedre ville det ikke vært å lokalisere Eksportfinansiering på Vestlandet?

Igjen, vi har en næringsminister som syntes det var umusikalsk av Norwegian å gi 30 millioner i bonus til toppsjefene etter at de hadde kommet over kneiken ved hjelp av staten. Hvor umusikalsk blir det ikke av næringsministeren å fortelle vestlendingene hvilken hjelp de nå skal få fra Oslo med eksporten sin.