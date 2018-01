Endringar i språk og dialektar gjer at vi tek opp nye impulsar.

Mister vi språket vårt? Astrid Kamsvåg stiller dette spørsmålet i BT 27. november. Svaret er endå enklare enn spørsmålet: Ja! Vi mister det norske språket. Eller det vil seie, «miste» er feil verb. Det er svært sjeldan noko folk har «mista» språket sitt.

Omgrepet «mister», som Kamsvåg brukar, er upresist og historielaust. Det byggjer på ei feilaktig oppfatning av at språk er statiske, at dei lever sitt liv i ein vakker hage, og resirkulerer seg perfekt gjennom generasjonane. Slik er det ikkje. Språk er svært sjeldan statiske. Tvert om, det som først og fremst kjenneteiknar språk er at dei er dynamiske.

Språk er alltid i endring. Det er nettopp difor vi har så mange ulike språk på jorda. Forteljinga i 1. Mosebok om Babels tårn, er strålande litteratur med ein spennande bodskap. Men sanninga om dei ulike språka fortel ho ikkje.

Kamsvåg nemner dansketida som ei årsak til at det norrøne språket forsvann. Her må ein og vere litt varsame med omgrepsbruken. Forsvann det, eller berre endra det seg? I min arkaiske sunnmørsdialekt lever både totalspronomen og dativ i beste velgåande.

Hadde eg møtt på ein sunnmøring eller ein vestfolding for 500 år sidan, ville eg nok kunne skjøne kva han sa. Men eg ville tenkt med meg sjølv: Det der var jammen eit rart språk! Hadde eg treft på ein viking frå 1000-talet, hadde eg ikkje forstått eit pip. Hadde eg levd på 1000-talet, og møtt ein av dei som reiste bautasteinane i Vestfold 500 år før det, ville eg heller ikkje skjønt eit ord. Slik er språk. Dei er alltid i endring, stundom raskt, stundom sakte.

I våre dagar er dei norske dialektane i rask endring. Årsaka er ikkje vanskeleg å sjå. Påverknad utanfrå, særleg frå engelsk, livsstilen vår, internett og andre media gjer at språket vårt tek opp i seg nye impulsar. Ei heilt naturleg utvikling som vi bør helse velkomen og oppmuntre. Alt dette gjer språket meir levande, uttrykksfullt og morosamt!