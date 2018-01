Ethvert prosjekt kan gjøres lønnsomt hvis en ikke regner med alle tallene.

Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS, skrev i BT 5. januar et engasjert innlegg til støtte for Hordfast og fergefri E39. Jeg er ikke mot fergefri E39.

Jeg er mot det unødvendig dyre og naturinngripende trasévalget som inkluderer bro over Bjørnafjorden.

Halleraker skriver at Hordfast er et av de mest lønnsomme prosjektene i Nasjonal Transportplan. Men man kan gjøre et hvilket som helst prosjekt lønnsomt på papiret med oppblåste tall.

Trafikkgrunnlaget som benyttes for å forsvare samfunnsnytten av Hordfast er feil, fordi det ikke tar hensyn til effekten av bompenger. Det skriver Statens vegvesen selv i sine papirer.

Politikere og andre tilhengere av prosjektet blir stadig mer desperate i sitt forsvar av Hordfast. De trekker stadig frem næringslivet som en viktig grunn til å gjennomføre prosjektet. Imidlertid er blant andre Norges Lastebileierforbund (NLF) sterkt mot Hordfast.

NLF avdeling Hordaland skrev i en pressemelding fra oktober 2017 at «E39 Midtre Trasé med bro over Bjørnafjorden er en grov feilinvestering», og videre at «samfunnsnytten av indre trasé med arm til E134 er dramatisk bedre.»

Ifølge NLF kan man for samme pris som Hordfast bygge både motorvei fra Os til Stord med indre trasé og fergefri motorvei Bergen til Odda.

Samfunnsnytten av samlet utbygging av E134 med arm til Bergen og riksvei 52 med arm til Ålesund er beregnet til 56 milliarder kroner.

Én ting er Halleraker og jeg enige om: Det er en vanskelig øvelse å sammenligne urelaterte infrastrukturprosjekter.

Men scenarioet NLF fremsetter, er et substitutt for Hordfast. Det vil gi oss høyere samfunnsnytte for en billigere penge.