Er det likegyldig for norsk kulturpolitikk om bergenfilharmoniens internasjonale virksomhet finner sted eller ikke?

Bergen Filharmoniske Orkester har nettopp lansert en ny internasjonal turnéoffensiv, med fire turneer til åtte europeiske land og sytten konserter i løpet av tolv måneder. Orkesteret og sjefdirigent Edward Gardner er nettopp hjemkommet fra en vellykket turné i Sør-Europa. I august blir det gjenvisitt til Concertgebouw Amsterdam og ny Promskonsert i Royal Albert Hall, samt gjestespill på Chopin-festivalen i Warszawa, og orkesteret får æren av å bli det første norske som får spille i spektakulære Elbphilharmonie i Hamburg.

Et konsertvant publikum der ute er nysgjerrige på hvordan et orkester fra Norge klinger, hvordan man spiller i Bergen.

På programmet inngår norske signaturverker og ny norsk musikk eksemplifisert med verdenspremiere av Rolf Wallins nye fiolinkonsert under Proms-konserten i London. Trolig er dette første gang at en norsk komponist får urfremført et verk med et norsk symfoniorkester på verdens største og kanskje viktigste musikkfestival.

Bergen Filharmoniske Orkester vil med denne nye offensiven sette et solid internasjonalt avtrykk av norsk orkesterkultur på den internasjonale konsertscenen og forsterke den positive utvikling som allerede har funnet sted gjennom 20 turneer de siste 15 år. Den hittil største enkeltsatsingen ble fjorårets triumf på en av Europas viktigste festivaler, Edinburgh International Festival, hvor orkesterets fremføring av Benjamin Brittens opera Peter Grimes i samarbeid med Bergen Nasjonale Opera – og først fremført under Festspillene i Bergen, ble kåret til festivalens kunstneriske høydepunkt av britisk medier.

To andre strenger i orkesterets internasjonale strategi er hyppige CD-utgivelser og et digitalt konserttilbud gjennom strømmetjenesten BergenPhiLive som i stor grad når et internasjonalt publikum.

Internasjonalisering handler også om repertoarutvikling og fornyelse av kunstformen. Gjennom et velutviklet kontaktnett med fremstående komponister, symfoniorkestre og forlag internasjonalt, inngås jevnlig samarbeid om bestilling av nye verker for orkesteret.

Gjennom denne flerdelte strategien satser Bergen Filharmoniske Orkester stadig sterkere og bredere på en tydelig internasjonal tilstedeværelse. Og som bekrefter vår rolle og posisjon som nasjonal orkesterinstitusjon.

Om dette samtidig skulle gjøre det mer naturlig å bli styrt fra Førde, kan leseren selv få gjøre seg opp en mening om.

Men vi konstaterer også at statens utenrikskulturelle ressursinnsats svekkes år for år. For den symfoniske orkesterkulturen finnes det i praksis ikke lenger noen statlige budsjettposter å hente ekstra midler fra. Vår særlige satsing er i det store og hele muliggjort av bergenske private støttespillere, av givere som mener at vår internasjonale strategi er viktig å støtte opp om. Uten våre bergenske mesener, ville vårt nasjonale mandat på dette området vært vanskelig, ja umulig, å ivareta. Den nye gaveforsterkningsordningen hjelper litt, men langt fra nok.

Man kan få inntrykk av at den rådende utenrikskulturelle politikk på musikkfeltet primært er å fremme de kunstneriske ytringer som er kommersialiserbare gjennom næringsutvikling. Men på samme måte som norsk kulturpolitikk er grunnfestet i ideen om å hjelpe frem de ytringer som ikke er økonomisk selvbærende, bør samfunnets kultursatsing internasjonalt også ha et slik utgangspunkt. Kulturdepartementet må utvikle en kunstpolitisk fundert internasjonaliseringstrategi der kvalitet må være kriteriet og dyrkes frem. Samtidig må Utenriksdepartementet tydeligere anerkjenne orkesterinstitusjonene som viktig i sin strategi for Norgesprofilering.

Situasjonen blir ikke bedre når vi må konstatere en stadig svekket rammetilskuddsutvikling, ikke minst i lys av den statlige «moderniserings- og avbyråkratiseringsreformen», med gradvis redusert orkesterstørrelse som resultat. Dette er en paradoksal utvikling når orkesteret burde blitt større, ikke mindre. En arbeidsintensiv profesjonell orkesterinstitusjon med bred oppgaveportefølje trenger flere medarbeidere, ikke færre.

Den varslede kulturmeldingen må inneholde en gjennomgang av ansvarsdeling, mål og virkemidler som kan munner ut i tydelige grep for å støtte oppunder et symfonisk kunstfelt i sterk kvalitetsmessig vekst med betydelig potensial både i fremme av kunstneriske ytringer internasjonalt og i Norgesprofilering. Og i fremtidige statsbudsjett må politiske ambisjoner og forventninger følges opp med tilsvarende økonomisk innsats og konkrete tiltak.