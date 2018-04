Seksualundervisning i barneskolen kan være avgjørende for hvilken forståelse og respekt en utvikler for sex og grenser videre i livet.

Da jeg gikk på ungdomsskolen og hadde seksualundervisning, i en liten klasse på fem elever, var dette noe jeg fikk kjenne på som eneste jente. Menstruasjon, bryst- og penisstørrelser var i fokus, og ble vitset om.

«Hvem tror du har størst tiss av guttene?», «har du fått mensen enda, da?», etterfulgt av slibrige smil fra mine klassekamerater.

Privat

Jeg satt igjen med en forståelse av at sex kun handlet om det fysiske. Penis og vagina. Kjønnssykdommer og kondom. Ikke med én eneste setning ble de emosjonelle og psykiske delene av sex nevnt.

Det er ikke til å feie under teppet at seksualundervisningen i den norske grunnskolen er ufattelig mangelfull. Det er ikke tilstrekkelig å lære hvordan en påfører et kondom på en banan, og at kvinner menstruerer.

Kan den elendige seksualundervisningen være grunnen til at seksuell trakassering er et stort problem, for eksempel på byen?

Skikkelig seksualundervisning allerede fra barneskolen er helt nødvendig, og den må inneholde de mentale faktorene som spiller inn i sex. Dette kan være avgjørende for hvilken respekt vi utvikler for både vår egen og andres kropper og seksualitet.

Den politiske samtalen fokuserer i stor grad på at jenter må passe seg for å ikke bli voldtatt eller trakassert, istedenfor å rette fokuset på den faktiske grunnen til at slikt skjer: gutter og menn som ikke har lært seg hvor grensene går.

Jeg lurer på hvor mange overgrepsepisoder som kunne vært unngått dersom seksualundervisning i grunnskolen ble tatt seriøst.

Politikere og lærerne må gå frem som gode eksempler, og se alvorlig på viktigheten av en grundig seksualundervisning. I tillegg til å lære om kjønnsorganer, sexsykdommer og beskyttelse, må grenser, samtykke og respekt diskuteres og prates om. Elevene må lære at dette er naturlig og nødvendig.

Jeg tror at ordentlig seksualundervisning, kan være nøkkelen til forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering. I tillegg til dette, må samtalen endres fra «ikke bli voldtatt», til «ikke voldta»!