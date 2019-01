Det går fra vondt til verre for familie- og likestilling, samt likeverd og mangfold i Erna Solbergs nye regjering. Det er skremmende.

Det er skremmende. KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad startet «abort-sirkuset» da han satte abort-ultimatum til Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) 18. oktober. Det fremsto som en aggressiv maktkamp først innad i KrF, og så i regjeringen for å beholde regjeringsmakten. Det har provosert mange av oss hvordan nettopp abortloven ble brukt som et forhandlingskort. Solberg viste til at det var en historisk dag, da de ble enig om regjeringsplattformen.

Privat

Ja, det er en historisk regjering. Dere er den første som innskrenker kvinners abortselvbestemmelse siden loven ble vedtatt i 1978. Partene fremsto fornøyde, og så skulle regjeringskabalen legges. Det har de siste dagene vært spekulert i om Ropstad ville bli familie- og likestillingsminister. Jeg holdt på å sette kaffen i halsen da jeg leste dette – det er ikke mulig?!

Etter Ropstads hårreisende uttalelser og holdninger både tidligere og den siste tiden, kan han virkelig ikke være minister for dette departementet. Erna Solberg har vist et snev av innsikt i at det ville vært provoserende, da hun har valgt å dele det opp og sikre at Ropstad ikke skal ha ansvar for likestilling. Men hvis statsministeren tror at vi nå er fornøyd, begår hun en kardinalfeil.

Det er skremmende hvordan politikerne i Solberg sin regjering bare kan velge å ikke forholde seg til viktige spørsmål innen sitt ansvarsområde. Jeg har i likhet med mange andre, undret meg over hvor vår barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) var da kvinners rettigheter var truet.

Abortdebatten har rullet over mange måneder, men Helleland nektet å uttale seg i denne saken, og henviste til helseminister Bent Høie. Abort angår også helse, men det hører i aller høyeste grad hjemme under likestilling.

Helleland er utnevnt som «champion» av bevegelsen «She Decides», der en skal støtte og forsvare kvinners rett til abort verden over og forsvare abortrettigheter offentlig. Likevel valgte daværende likestillingsminister å være helt taus under hele abortdebatten – et stort paradoks.

Nå er det Ropstad sin tur til å skulle slippe vanskelige problemstillinger. Han skal tydeligvis skjermes fra likestilling, abort og politikk om homofiles rettigheter. Hva signaliserer dette? At det ikke er viktige temaer? At det viktigste hensynet er å skjerme ministeren?

Vi i LO i Hordaland sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg mener at Likestilling, abort, likeverd og homofiles rettigheter er uløselig knyttet til nettopp barne- og familiedepartementet. Vi ser på det som svært alvorlig at dette nå splittes opp og flyttes til et annet departement, der det ikke hører hjemme – kun for å gjøre det enklere for regjeringen. Det skaper ikke tillit.

Nå har Erna Solberg rigget regjeringen sånn at Ropstad slipper å gå i Pride, mens Trine Skei Grande, som synes det er gøy kan gå i paraden, er blitt kultur- og likestillingsminister. Politikk handler ikke om å velge det en synes er gøy og unngå det som er ubehagelig. Politikere skal representere hele folket, og de må ta ansvar for hele sitt ansvarsområde.

Nå skal altså abortspørsmål og likestilling flyttes over til kultur, ja for det hører naturlig sammen med underholdning? Hvordan kan familiefeltet ses adskilt fra likeverd og likestilling?

Ropstad vil få ansvar for den regnbuen av ulike familiekonstellasjoner som er naturlig i vårt samfunn i dag, både for heteroseksuelle og homofile foreldre som har fått barn på ulike måter. Vil Ropstad klare å være en minister for alle disse familiene?

Men en politiker fra et parti som skriver i partiprogrammet at «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst», er uforenelig med respekt for likeverd og mangfold. Hvordan kan en politiker som sier følgende: «Men det å gi den eneste relasjonen som fra naturens side kan få barn en særstilling i lovverket er på ingen måte diskriminerende» være en minister for alle slags familier?

I 2014 ble det bråk, massive protester og demonstrasjoner da Erna Solberg åpnet for at leger kunne reservere seg mot å henvise til abort. Hun uttalte på kvinnedagen at hun ikke skjønte hvorfor reservasjonsrett-saken var blitt en stor likestillingssak. Heldigvis tapte de den runden, for Erna, retten til selvbestemt abort er en viktig likestillingssak! Nå åpner Solberg for at en av hennes ministere kan reservere seg mot likeverd og likestilling. Dette kan vi ikke akseptere!

Vi er enig med LO-sekretariatet som har uttalt at regjeringsplattformen er et tilbakeskritt for likestilling, og et angrep på kvinners selvbestemmelse. Vi er også opptatt av hvilke konsekvenser dette får for holdninger og politikk knyttet til likeverd, mangfold og LHBT sine rettigheter.

Vi klarer ikke å ha tillit til det politiske prosjektet, da det ikke har troverdighet når så viktige tema blir satt som salderingspost.