DEBATT: Høyre løser ingenting ved å kaste barna ut av barnehagen.

I dag kunne vi lese i BT at «Antall familier med inkassogjeld til barnehagen er doblet på to år». Årsaken er enkel: Byrådet kaster ikke barn ut av barnehagen. Hvorfor? Fordi alle barn faktisk har rett på en barnehageplass.

Det er ikke lystig lesning at flere familier pådrar seg stor gjeld, eller at gjelden for enkelte familier vokser. Det er selvsagt slik at hver enkelt har et ansvar for å betale regningene sine. Å automatisk slette gjelden er også problematisk. Likevel har denne saken en viktig menneskelig side. Jeg tror alle som har kjent følelsen av at regningene hoper seg opp kan forestille seg hvor krevende det er å ha reelle gjeldsproblemer. Først og fremst for den enkelte, men også for familien.

Derfor er det ekstra skuffende at Høyre igjen tyr til enkle løsninger. Deres svar på problemstillingen er å gjeninnføre sanksjoner. Forrige gang Høyre ville barnehagegjelden til livs, da de selv satt i byråd og styrte Bergen, ble barn kastet ut av barnehagen. «Riset bak speilet», kalte daværende barnehagebyråd Harald Victor Hove det for. Realiteten er at disse barna har rett på barnehageplass. Det betyr at Høyres løsning innebærer å kaste barn ut av barnehagen, for så å tilby dem ny plass kort tid seinere. Det er en nedverdigende og tungvint.

Eirik Brekke

For mange utgjør barnehageregningen et betydelig innhogg i familieøkonomien. Og jeg regner med det kan provosere at noen ikke betaler regningene sine. Jeg tror likevel vi skal være forsiktige med å gjøre oss til dommere over andre. Årsaken til at folk pådrar seg gjeldsproblemer er ofte sammensatt. Vi blir nødt til å svare på spørsmålene: Hva kan vi gjøre for å redusere gjelden, og skal barn lide for foreldres betalingsproblemer?

Til det første: Byrådet gjør det nå enklere å søke om rabattordninger, gratis kjernetid og andre ordninger man kan ha rett på. For dem som allerede har opparbeidet seg gjeld, hjelper vi i kontakt med Nav og etablering av betalingsplan.

Til det andre: Vi vil ikke at barn skal måtte lide på grunn av foreldrenes betalingsevne- eller vilje. Barnehagen er en av de viktigste fellesarenaene vi har. Her møter mange barn sine første venner, utvikler seg som små mennesker og blir klare til å ta fatt på 13 år med skolegang.

Selv om Høyre later til å tro det, vil det ikke løse noe å kaste barna ut av barnehagen. Det eneste man vil oppnå, er å frata barn en viktig del av barndommen. Det syns jeg er en dårlig og urettferdig løsning.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!