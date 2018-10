Selv om Frp forsøker å fortelle noe annet.

Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt. I januar vedtok bystyret i Bergen at 200 flyktninger i løpet av året skulle få et nytt, trygt hjem i byen vår. I ettertid har staten bedt oss ta i mot ytterligere 40 flyktninger. Dette sa 62 av 67 bystyrerepresentanter ja til.

Det passer nok Frp sin profil som «de innvandringskritiske» å stille seg på utsiden, og advare om at disse førti menneskene vil føre til kollaps i inkluderingsarbeidet. Men heldigvis er det ikke Frp som legger premissene i denne debatten, slik det neppe var da Frp selv satt med byrådsmakten heller. Vi minner om det det ble bosatt mellom 270 og 360 flyktninger årlig de fire satt i byråd.

Skal vi tro Marte Monstad tar vi i mot flere enn vi klarer å integrere, og disse vil presse «vanskeligstilte bergensere» ut av boligkøen. Hun advarer om at «det er innbyggerne som til slutt må betale prisen for feilslått integrering». Det er «oss og dem», slik vi er vant til fra Frp. Heldigvis står de alene også om retorikken sin.

Inkluderingen til det norske samfunnet er en krevende prosess for mange, og som Monstad trekker frem er det riktig at innvandrere er overrepresentert i oversikten over dem som mottar sosialhjelp. Dette er også grunnen til at byrådet har styrket inkluderingsarbeidet og jobber målrettet for god norskopplæring og arbeidspraksis. Tilknytning til arbeidslivet er avgjørende.

Boligkøen i Bergen er på et historisk lavt nivå, og har sunket i 2015, 2016 og 2017, til tross for at kommunen i disse årene har bosatt er stort antall flyktninger. I 2016 og 2017 ble det til sammen bosatt over 580 flyktninger i ulike private boforhold. Bosetting av et høyt antall flyktninger har ikke ført til at andre grupper rykker bakover i boligkøen.

Inkluderingen av bosatte flyktninger i Bergen går bra, og gir positive impulser til byen. Så sent som i forrige uke arrangerte kommunen sammen med blant andre Bergen Næringsråd en større samling for arbeidsgivere og tidligere flyktninger på jakt etter jobb. Det var imponerende å se hvor mye kompetanse flyktningene har med seg og hvilken ressurs dette er for byen. Vi ser mulighetene som ligger i at verden kommer til Bergen. Om Frp bare vil, så ser de nok det samme.