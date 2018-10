– Jeg takker Skogselskapet og disse to.

For folk som vil ta turen til Ulriken og Vidden, har Sigurd Birkeland og Yngve Nymark i Bergens Skog- og Træplantningsselskap i løpet av sommeren på utmerket vis utbedret adkomstveien fra Broen til Steinen (ovenfor Montana/Lægdene, ved Ulrikens fot, red.anm.). Nå er det blitt overkommelig også for eldre å ta seg opp til startstedet for den nye trappestien Oppstemten.

Jeg gikk turen i dag etter nattens ekstreme nedbør, og kunne konstatere at veidekket er uskadet. Planlegging og utførelse av arbeidet, med grusing, grøfter og avløp, har følgelig vært vellykket.

Jeg takker Skogselskapet og disse to for vel utført jobb til glede for de tusener av bergensere som bruker denne stien.