Med jevne mellomrom kommer et blad kalt Bergensmagasinet i vår postkasse. Postkassen er tydelig merket med reklame uønsket. Likevel blir dette bladet lagt i vår postkasse. Jeg har forsøkt å kontakte dem for å høre hvorfor de ikke overholder vårt ønske om ikke å motta reklame, men det er ikke kommet noen reaksjon på dette.

I dag kom det enda et blad. Selve bladet er på 55 sider. Av dette er om lag 25 sider reklame. I tillegg er det to reklamevedlegg på mange sider.

Er det virkelig ikke mulig å unngå dette? Jeg har ingen problemer med å forstå at det er reklame i BT, som jeg abonnerer på. Jeg vet at reklamen gjør at jeg får avisen til en lavere pris. Men Bergensmagasinet ønsker jeg ikke å motta. Jeg klarer meg med den reklamen jeg får gjennom mitt abonnement på BT. Så er det jo slik at det er samme reklame i BT som i Bergensmagasinet, og dette er jo helt meningsløst.

Hvordan kan vi som innbyggere i Bergen slippe å motta dette bladet? Det står ikke noe i dette bladet som skulle tilsi at det er viktigere enn BT. I BT står alt jeg trenger å vite om det som skjer i og rundt Bergen.

Svar fra daglig leder Vegard Sletten i Bergensmagasinet:

Bergensmagasinet legger sin sjel i å formidle det positive som skjer i Bergen, og gjør sitt ytterste for å lage et interessant produkt for Bergens befolkning. Da Bergensmagasinet ikke mottar pressestøtte, er avisen helt avhengig av reklameinntekter. Dog vil avisen alltid inneholde opp mot 60 prosent redaksjonelt innhold.

Dette er et reklametrykk helt på linje med de fleste andre aviser i Norge, og gjør at Bergensmagasinet kan distribueres gratis ut til over 100.000 husstander i Bergen kommune.

For de som ikke ønsker å motta Bergensmagasinet, så kan man reservere seg mot gratisavis på sin postkasse. Dette gjøres med en klistrelapp som festes godt synlig utenpå postkassen: «Nei takk til gratisavis». Merket og reservasjonen må ikke forveksles med merket «Nei takk til uadressert reklame».

Klistrelapp kan fåes gratis på vårt kontor i Helgesensgate 17, eller vedkommende kan sende oss sin adresse, så kjører vi ut og merker den aktuelle postkasse.