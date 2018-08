Kammermusikkfestivalen i Rosendal høster lovord fra BTs anmelder. Og for all del, det var sikkert en strålende festival. Hva skulle det være å utsette på en langhelg med håndplukket kammermusikk på Norges eneste baroni, i fagre Rosendal?

Det eneste jeg kan komme på, må være billettprisene. De største klassisk-institusjonene i landet vårt, det vil si kammermusikkfesten i Risør, Operaen i Oslo og Festspillene i Bergen, tilbyr alle en sjenerøs ungdomsrabatt og jobber aktivt for å tiltrekke seg unge tilskuere.

Festivalen i Rosendal gir derimot ingen rabatt til noen. Her må hver og en ut med 450–590 kr for enkeltkonserter, og festivalpasset koster det tidobbelte. Hvem er da målgruppen, utenom skipsmeglere og medlemmer av Friele-familien?

Jeg var så heldig at jeg likevel fikk med meg deler av fjorårets festival i Rosendal, takket være støtte fra heimen. Men det slo meg at her er jeg mutters alene – de eldre svermet som veps over en tacomiddag i kveldssolen.

Jannica Luoto

Selvsagt koster det penger å invitere utøvere i verdensklasse, men om grunnlegger Leif Ove Andsnes ønsker å vinne nye klassiskvenner, må han legge om strategien. Billettene blir utsolgt på nærmest et øyeblikk – kanskje kunne man tatt høyere priser for de fineste plassene?

En masteroppgave fra NHH tyder på at Operaen i Oslo taper 26 millioner årlig på å prise for lavt, men det er de dyreste billettene som skulle vært dyrere, ikke ungdomsbillettene. De billigste plassene er de som blir solgt sist!

Klassisk musikk koster flesk å sette opp, og billettene må være så dyre som mulig for å dekke bare en brøkdel av utgiftene. Men for å sikre en viss interesse blant studenter og skoleelever bør alle arrangører tilby ungdomsrabatt. Dette har de fleste skjønt, bare ikke Kammermusikkfestivalen i Rosendal.

Privat

Det skal sies at festivalledelsen har forsøkt å nærme seg de unge. Musikkstudenter på videregående og i høyere utdanning ble tilbudt stipend, men dette hjelper lite for oss amatører som ikke har ambisjoner om å gjøre klassisk musikk til levebrød.

Det er dessuten en merkelig prioritering av midlene, for er det egentlig mangel på unge utøvere av klassisk musikk? Nei, de strømmer til Musikkhøgskolen, Griegakademiet og Barratt Due. Alle som så på Grieg-maratonen tidligere i sommer, vet at det er rikelig med unge klassiske sangere, strykere og blåsere i Norge.

Det er blant tilskuerne at de unge er i mindretall – og her savner jeg tiltak fra Karmøys store sønn og mesterpianist.