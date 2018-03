Kollektivtilbud og (el)sykkel er de eneste transportmidlene som er både miljø- og plassvennlige.

Severin Haugstad trekker i innlegget «Byutvikling på ville skinner» (1. mars) frem folks ønske om enebolig i periferien fremfor å bo kompakt.

Jeg tror den underliggende årsaken til Haugstads argumenter er ønsket om privatsfære.

Å bo gjerdet inn med egen bolig og hage, og å kjøre alene i egen bil. Slike behov er fullt mulig å realisere ute på landet, men det er ikke fornuftig eller bærekraftig i og rundt en kompakt by.

Ønsket kan i så fall dels komme fra en sammenhengende tilfeldig byutviklingspolitikk gjennom mange tiår, som har gitt frislipp til private utbyggere som er kjemisk renset for alle andre verdier enn ren profitt. Mangelen på gode fellesareal, sykkelveier, godt kollektivtilbud, møteplasser, lekeplasser, parker og bilfrie områder, er påfallende i Bergen.

Ikke minst tilgang til sjø. Mye av den nydelige strandsonen er dessverre privatisert og stengt for allmennheten.

Mange kan ønske å bo tett og bilfritt dersom nærområdene består av annet enn garasjer og innkjøring til boliger.

Haugstad trekker frem bilenes reduserte utslipp som argument for økt byspredning. Argumentene holder ikke vann. Bilen er, uansett utslipp, den aller største arealtyven som finnes.

Det er rett og slett ikke plass i en kompakt by til at hver person kjører på kryss og tvers til jobb og alle ærend i egen bil. Verdier skapes ikke i bilkø. Kollektivtilbud og (el)sykkel er de eneste transportmidlene som er både miljø- og plassvennlige. Det bør satses stort på elektriske hurtigbåter og busser, såvel som ekspressveier for sykkel.

Byrådet bør holde fast på sin fortettingsstrategi.