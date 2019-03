Ap må bli med på vinnerlaget

KATASTROFALT: Det er åpenbart at om en oljeulykke skulle oppstå, ville det vært katastrofalt for naturmangfoldet, skriver leder i Hordaland Natur og Ungdom, Vilja Bøyum. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Vilja Bøyum Leder i Hordaland Natur og Ungdom

Publisert: Publisert 2. mars 2019 12:00







Flere og flere av Arbeiderpartiets fylkeslag kommer med gode vedtak i favør for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Med andre ord vokser vinnerlaget seg større og større. Dessverre blir ikke alle med på laget. Arbeiderpartiet i Hordaland er et eksempel.

De ønsker å åpne området for oljevirksomhet. Det er rett og slett ikke forsvarlig – verken når det gjelder arbeidsplasser, lønnsomhet eller en forsvarlig forvaltning av vitale naturressurser.

Vilja Bøyum Foto: Privat

I en rapport fra Nærings- og handelsdepartementet kommer det frem at det er et stort potensial for tusenvis av arbeidsplasser i fornybare næringer. Det er derfor ikke reelt at vi vil miste arbeidsplasser.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er også vertskap for et unikt og viktig naturmangfold. Det er åpenbart at om en oljeulykke skulle oppstå, ville det vært katastrofalt for naturmangfoldet.

Det sendes et klart signal når ni av elleve av Aps lokallag i Lofoten og Vesterålen, samt Ap i Nordland og Troms, har snudd for å støtte et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vi i Hordaland Natur og Ungdom ser ikke på noe vis at det er forsvarlig å støtte denne oljevirksomheten, og vil på det sterkeste oppfordre det nye Vestland Arbeiderparti til å bli med på vinnerlaget.