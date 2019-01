DEBATT: Men det var mitt valg, ingen andres, og ingen andre kunne vite om jeg kunne bære byrden, verken under svangerskapet, etterpå eller i fremtiden.

Jeg har fått med meg at Kjell Ingolf Ropstad har beklaget sitt utsagn om at «klarer en å bære fram ett barn, så klarer en to også». Og beskriver det selv som «krøkkete». Problemet er at han ikke vet hva han snakker om.

Jeg bar fram tre på en gang. Med betydelig risiko. For meg selv og for de tre inne i magen. Jeg bor i en by med en fantastisk spesialist helsetjeneste på Kvinneklinikken som passet på meg gjennom dette høyrisikosvangerskapet. Jeg hadde i tillegg det beste utgangspunktet. Mine trillinger er tre-egget, hvilket også betyr at de hadde hver sin fostervannssekk og hver sin morkake.

Likevel holdt det på å gå galt. Og så er det alt etterpå. Når det i uker og måneder aldri går mer enn en og en halv time mellom måltidene, refluks, flaskevask og bleieskift, fysioterapi og motorisk trening med tre premature spedbarn. Og så alt jeg har fortrengt eller glemt.

Jeg tok risikoen det var, det kunne endt med stor sorg, men endte heldigvis med trillinglykke. Men det var mitt valg, ingen andres, og ingen andre kunne vite om jeg kunne bære byrden, verken under svangerskapet, etterpå eller i fremtiden. Det vet bare jeg og min mann.

Og PS: I 2013 hadde vi en helseminister som heter Jonas Gahr Støre. Han skjønner dette og bør bli landets neste statsminister. Han var god trillehjelp også.

Dette innlegget ble først publisert på Marte Mjøs Persens Facebook-side.