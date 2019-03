Patetisk moralisme lukter vondt

DEBATT: Kunst vil alltid være kunst, men etterpåklok patetisk moralisme er bare flaut.

OVERGRIPER? Du kan fortsatt høre på Michael Jacksons musikk med god samvittighet, uansett hvordan han oppførte seg, mener musikkskribent Einar Engelstad. Foto: NTB Scanpix (arkiv)

Einar Engelstad Musikkanmelder i BT

Kan du fremdeles høre på Michael Jackson-låter med god samvittighet? Selv etter å ha sett dokumentaren på NRK om 80- og 90-tallets store popstjerne som overgriper og misbruker av unge gutter?

Det hjelper i hvert fall ikke å forsøke seg med en boikott av musikken – slik NRK annonserte for en uke siden. Og ombestemte seg et par dager seinere. Michael Jackson har vært død i snart ti år og bryr seg ikke.

VANÆRET: Roman Polanski ble kastet ut av «The Academy» mer enn 40 år etter at han ble dømt for sex med en mindreårig. Foto: STR / TT Nyhetsbyrån /NTB Scanpix (arkiv)

Patetisk moralisme lukter vondt. Knut Hamsuns «Sult» er fremdeles et mesterverk selv om forfatteren leflet med nazismen på sine gamle dager. Michael Jacksons musikk vil leve videre – om enn ettermælet har fått noen stygge skraper. Skal du la være å se Roman Polanskis mesterverk «Chinatown» fra 1974 på grunn av at regissøren tre år seinere ble tiltalt og dømt for seksuelt samkvem med en mindreårig?

Etter en anselig mengde filmer og filmpriser de neste 40 årene, inkludert flere Oscars, kom riktignok reaksjonen fra filmverdenen til slutt. I fjor ble Roman Polanski sparket ut av «The Academy», organisasjonen bak Oscar-utdelingen. Men da hadde Polanski fylt 84 år.

Det er en udiskutabel kjensgjerning at kunstnere, og ikke minst rockeartister, i en årrekke har kunnet komme unna med en oppførsel som knapt ville blitt tolerert av folk flest. Trond Giske og Terje Søviknes ville ikke fått noen til å heve et øyenbryn sammenliknet med eskapadene til brorparten av de store rockestjernene.

ANDRE TIDER: Knapt noen reagerte da Mick Jagger sang om å ha sex med en 15-åring. Foto: NTB Scanpix (arkiv)

Til langt ut i dette århundret skulle du faktisk oppføre deg slik dersom du ville fremstå som en ekte rockerebell. I Rolling Stones-låten «Stray Cat Blues» fra 1968 synger Mick Jagger om å ha sex med en 15-åring. Skikkelig tøft og opprørsk. I likhet med fyll, dop og det å kaste fjernsynsapparater ut hotellvinduer. Ingen ville heller reagere om Jagger skulle fremføre låten på en konsert i dag – i en alder av 75.

Burzum, alias Varg Vikernes, er fremdeles en mytisk skikkelse i store deler av det utenlandske blackmetalmiljøet. I stor grad takket være et drap og nedbrenning av kirker på 90-tallet. Men det er i høyeste grad tvilsomt om det finnes så mange som i dag vil forsvare ugjerningene.

I nesten 50 år var Phil Spector en av rockhistoriens mest geniale produsenter og samarbeidet med alt fra The Beatles og Leonard Cohen til Ramones. Våpengal, uberegnelig og på mange måter spik spenna galen. I 2008 ble han imidlertid dømt til 19 års fengsel for å ha skutt kjæresten sin. Men statusen som udiskutabelt musikalsk geni står fremdeles som en påle.

OVERGRIPER: 70-tallsikonet Gary Glitter soner for tiden en lengre fengselsstraff. Foto: NTB Scanpix (arkiv)

Men et sted går grensen. Engelske Gary Glitter var en stor popstjerne tidlig på 70-tallet med et lite dusin hits på samvittigheten. Kanskje kunne han fremdeles ha turnert rundt om i verden – likhet med andre avdankede helter fra samme tidsperiode. Men det er lenge siden noen har turt å si at de er Gary Glitter-fans. Etter å ha blitt arrestert for barnepornografi i England, dømt for misbruk av barn i Vietnam og Kambodsja og erklært uønsket i 21 land, endte det med at han ble dømt til 15 års fengsel i England i 2015.

Den amerikanske artisten Ryan Adams (44) spilte her i Bergen for utsolgt hus både på Bergenfest i 2001 og for fire år siden på Røkeriet, USF. Tidligere i år anklaget syv kvinner, blant annet hans tidligere kone, Ryan Adams for seksuelt maktmisbruk. Anklager som også ble fulgt opp av et par kvinnelige artister han hadde samarbeidet med.

Plateselskapet Universal har lagt planene for tre nye albumutgivelser på is inntil videre. En planlagt turne i England og Irland som skulle startet i disse dager, er avlyst. Og det er et åpent spørsmål om hvordan det går med karrieren fremover. Ikke fordi han lager dårligere sanger enn før. Men imaget som myk og følsom indie-artist er ødelagt. Og det er vel tvilsomt om han kommer til Bergen igjen.

Men det går faktisk fremdeles an å høre på musikken hans. Med god samvittighet.

