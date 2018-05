Staten bør ikke premiere at unge venter med å studere.

Perspektivmeldingen spådde at innen 2030 vil statens utgifter vokse raskere enn inntektene. Det har vært et bidrag til debatten om velferdsstatens bærekraft. Det er derfor nødvendig for staten å legge opp til et system hvor det skaper større inntekter, samtidig som det må kuttes på utgiftssiden.

I denne debatten blir det trukket frem at folk må stå lenger i jobb. Men et perspektiv som ofte blir glemt, er at folk må tidligere ut i jobb. Dermed må de begynne tidligere med studiene.

I 2016 var gjennomsnittsalderen på en student 28 år. Det vil være hensiktsmessig for samfunnet dersom studentene starter tidligere, og på den måten kommer raskere ut i jobb.

Alderspoeng i høyere utdanning er en ordning hvor man får to poeng for hvert år etter fulgte 20 år. I alt er det mulig å oppnå åtte poeng. De to poengene innebærer at du kan plusse på 0,2 poeng på annengangsvitnemålet. Ved å vente i fire år kan man nesten gå opp en karakter i snitt.

Intensjonen med alderspoeng er god. Det gjør det lettere for dem som er eldre å komme inn på studier. Men konsekvensene er uheldige. Snittet for annengangssøkere får en stor økning. Mange tar opp fag i tillegg til å samle alderspoeng, noe som gjør at snittet på diverse utdanninger blir kunstig høyt. Samtidig er alderspoeng en ordning som gjør at det lønner seg å utsette søknaden til studier til man er tjuefire. Det er da alderspoengene slutter å løpe.

Å heve et snitt med 0,8 gjennom å ta opp fag, krever innsats og at eleven tilegner seg kunnskap og erfaring. I dagens system blir dette likestilt med venting. Det er problematisk at staten belønner dette.

Det er selvfølgelig ikke slik at mange bare venter i disse årene. Mange tilegner seg nyttige erfaringer mellom videregående skole og studiet, for eksempel militæret eller folkehøyskole. Men disse erfaringene gir også ekstra poeng på vitnemålet, så det er ikke nødvendig å belønne selve ventingen i tillegg.

Å starte studiene tidligere og komme tidligere ut i jobb vil være langt mer lønnsomt for samfunnet. Arbeid gir større inntekter for både den enkelte og samfunnet.

Staten kan ikke bestemme når folk skal ta høyere utdanning. Men det er unødvendig å gi insentiver til å vente.