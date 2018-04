Løsningen er først og fremst å finne tilbake til fleksibiliteten.

31. mars kunne vi lese i Bergens Tidende at Grieghallen har sagt nei til musikalen «The Book of Mormon». Grunnen skal være at Harmonien har fortrinnsrett til salen, og at det derfor ikke var mulig å finne plass.

Eva Grimstad (tidligere styremedlem I Grieghallen AS) følger opp 10. april, og skriver: «Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) sin øving er dessverre et problem som har vart i 40 år, uten at ansvarlige parter har klart å løse det.»

Dette er ikke helt riktig. Jeg var i 14 år direktør I Grieghallen AS, og var følgelig «ansvarlig part» i disse årene. I de årene presenterte vi bl.a. musikalene «Sound of Music» med 30 forestillinger, «A Chorus Line» i to uker, «Sommer i Tyrol» med Rolv Wesenlund en uke eller to, Frøland-revyer, Einar Schanke-revyer, Dizzie Tunes gjentatte ganger, Symfony on Ice, en rekke operaforestillinger med Opera Bergen, for å nevne noen få.

Jeg var selv i flere forhandlinger med Det norske Teater for å få forestillinger til Grieghallen. At vi ikke fikk det til, var praktiske og økonomiske årsaker, ikke at vi ikke hadde plass.

Harmonien var i min tid aldri noe «problem». Selvsagt sto alle orkesterets konserter fast på kjøreplanen, men resten ble løst ved smidighet. Og – selvsagt hadde vi en avtale i bunnen. Den sa at Harmonien om nødvendig måtte øve andre steder et gitt antall dager i året. Et av stedene var Grieghallen foaje, (med bestemmelser om øvre og nedre temperatur), og – om nødvendig – ut av huset. Konsertdagen skulle vi ikke røre, så til prøven den dagen måtte orkesteret ha en fullverdig scene.

Om styret i Grieghallen AS kjente til denne «detaljen» i avtalen, husker jeg ikke. Men for meg var den en nødvendighet for å kunne drive huset på en smidig og god måte. Resultatet av avtalen kunne jo alle se: mange arrangementer av kort og lang varighet. Men dette var altså før ombygging til kongress- og kulturhus.

I praksis ble utfordringene løst på en litt smidigere måte enn at orkesteret måtte flyttes rundt omkring. Når vi hadde forestillinger over flere kvelder, forsøkte vi å rydde scenen best mulig, slik at orkesteret kunne sitte på scenen. Det gikk som oftest fint. Ble det for trangt, kunne de flyttes frem på gulvet. Da kunne vi også kjøre ned jernteppet, for det bedret gjerne akustikken.

Jeg husker godt da den legendariske dirigenten Arvid Jansons skulle ha prøve med Harmonien. Orkesteret satt omtrent inne i kulissene til kveldens forestilling, og vi var jo spent på hva Jansons ville si. Jansons kom, så seg rundt, kom med noen saftige gloser (på tysk og russisk) og gikk opp på podiet. Han hadde nok opplevd verre ting.

Et av argumentene overfor Harmonien var jo at under Festspillene ble det akseptert alle mulige løsninger – også prøver i Sentralbadet eller kirker.

Så frem til og med 1996 var det problemet Bergens Tidende presenterer, et «ikke-problem». Etter 1996, burde faktisk problemet blitt mindre, for da var jo Peer Gynt-salen der. Spørsmålet er derfor heller om «ansvarlige parter» som kom etter meg, gjorde seg kjent med eksisterende avtaler, og hvordan utfordringer ble løst, eller om de bare aksepterte at Harmonien låste huset fire dager i uken. At Bergen Filharmoniske Orkester kjempet for best mulig betingelser, er naturlig.

Men, Grieghallen – og Bergen by, med sine hoteller og handelsvirksomhet – taper i dag ikke bare på at store forestillinger går forbi oss. Her er det også snakk om store beløp. Det kan godt hende at vi samlet sett taper flere hundre millioner pr. år.

Så løsningen er nok først og fremst å finne tilbake til fleksibiliteten, og få dette nedfelt i avtalen på nytt.

Sitat fra avtalen datert 26.3.1996: «Flytting av prøver/prøvetid for Harmonien»:

«Avvikling av arrangementer for GH i store konsertsal medfører ofte at Harmoniens prøver må flyttes i tid eller foregå uten en 100 % løsning. Dette forholdet er i dag regulert i leieavtalen, og fungerer stort sett tilfredsstillende.

Det er imidlertid særdeles viktig at Harmonien underrettes skriftlig straks det er kjent at problemet kan/vil oppstå, og helst skal det også foreligge skriftlig at Harmonien aksepterer en alternativ løsning.

Kontrakten sier at GH kan meddele Harmonien at prøver kan/skal flyttes innen 30 dager før flytting skal finne sted, men det må ansees som et absolutt minimum.»

Da blir det nok plass til «The Book of Mormon» også!