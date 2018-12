DEBATT: Britisk EØS-medlemskap er bare aktuelt dersom de kan tåle et tett samarbeid med EU. Det har de ikke vist noen tegn til.

Brexit-avtalen om Storbritannias uttreden av EU og overgangsperiode er ydmykende. Avtalen gir full kontroll i innvandring, fisk og jordbruk mot nær permanent innlåsning av null innflytelse og ingen handelsfrihet. Avtalen har knapt støtte i parlamentet, og avstemningen er på ynkelig vis utsatt.

Smarte britiske hoder tar derfor til orde for EØS. Strategien skal være å tre inn i EØS, og så bryte opp EU ved å trekke vaklende EU-medlemmer over i et britisk-dominert EØS. Dette setter vår EØS-avtale i fare, den blir en gjøkunge i redet. EUs respons er lett å se - vi kan si natta til EØS.

Britisk EØS-medlemskap er bare aktuelt dersom de kan tåle et tett samarbeid med EU. Det har de ikke vist noen tegn til. Tallrike ukloke valg har ledet dem dit.

Britisk elite belønner årevis med nøysomhetspolitikk for folk flest med en Brexit som gjør dem fattigere enn alternativet. Brexit-forhandlingene har vært preget av ufin britisk retorikk. Det er derfor en ære for meg som antagelig eneste norske politiker å være blokkert på Twitter av Storbritannias ambassadør.

Brexit har skapt en hjemlig EØS-debatt. Senterpartiet og SVs EØS-motstand må oppfattes som kalkulert og urealistisk populisme. Høyre er også bøndenes parti. Realiteten er at britisk EØS-medlemskap truer også våre norske bønder. Her gjelder det å sitte stille i båten, for noen bedre avtale får vi verken for næringslivet eller bøndene.

Det finnes en tredje løsning - nemlig EFTA-medlemskap. Dette er ikke det samme som EØS. Britene aksepterer kanskje en isolert britisk «tredje søyle» i EFTA, men hvem vet med en slik gjeng? Et norsk EØS-veto vil være pinlig, men nødvendig.

Vi får håpe det britiske parlamentet kommer med en nyttårsgave til det britiske folk, og godtar den foreliggende avtalen. Om avtalen forkastes, er det i Norges interesse at det ikke blir EØS.