Forslaget fra stortingsflertallet om utredning av atomvåpenforbud er historisk.

Denne høsten har regjeringen lidd en rekke nederlag. Flere aviser har oppsummert høsten med en rekke viktige saker opposisjonen har vunnet og regjeringen har tapt. I rekken av viktige seiere for stortingsflertallet, er det verdt å stoppe opp ved forslaget om atomvåpen.

Den 19. desember ga utenrikskomiteen sin innstilling som bekrefter at et flertall av SV, Ap, Sp, KrF og Venstre ber regjeringen utrede konsekvensene av traktaten som forbyr atomvåpen, om Norge kan slutte seg til, og hvordan vi på andre måter kan støtte opp om målene i avtalen. Bakgrunnen var et forslag fra SV, og vi er veldig glad for at vi fikk til et flertall.

Forbudet er viktig av flere grunner. Atomvåpen gjør oss ikke tryggere, men gir en falsk opplevelse av trygghet. Om bare en bombe blir detonert i et befolkningsrikt område vil det få fatale humanitære konsekvenser. Derfor er kampen for nedrustning og mot atomvåpen den viktigste kampen for økt sikkerhet og trygghet i verden i dag.

Forbudet slår fast at atomvåpen er like illegitimt som biologiske og kjemiske våpen. Vi må stille oss på lag med de 122 landene som stemte for avtalen i FN i juli, ikke på lag med Russland, Nord-Korea og de andre atommaktene som aktivt motarbeider nedrustningen.

Ved å støtte atomvåpenforbudet stiller vi oss på riktig side av historien. Når 50 stater har ratifisert forbudet blir det internasjonal lov. Det vil skje om kort tid. I fremtiden vil det bli vanskelig for land å basere sikkerheten sin på et våpen som er forbudt. Derfor er det bare å begynne å tenke nytt.

I år fikk ICAN fredsprisen for arbeidet med atomvåpenforbudet, og selv om statsminister Erna Solberg viste sin misnøye med prisen ved å la være å klappe for deler av talen til fredsprisvinneren, så er det en viktig og riktig anerkjennelse av traktaten. Når stortingsflertallet nå ber regjeringen om å utrede forbudet, er mye takket være iherdig innsats fra ICAN som har informert om hvor viktig kampen for nedrustning er.

I januar skal Stortinget vedta forslaget om å utrede atomvåpenforbudet. Dette vedtaket er viktig også utover at Norge tar et viktig skritt i retning når det gjelder atomvåpenforbudet. Vedtaket vil signalisere at stortingsflertallet faktisk er villige til å irettesette regjeringen i utenrikspolitikken. Det gir håp om at vi nå har et flertall som ønsker å drive en mer aktiv og selvstendig utenrikspolitikk. Det burde vært en selvfølge, men det er det ikke.

Utenrikspolitikk er noe de store partiene vanligvis har latt regjeringen holde på med på egen hånd. Nå er det håp om at denne konsensuslinjen kan mykes opp. I SV skulle vi gjerne sett at de andre partiene ikke lar Høyre og Frp diktere norske utenrikspolitikk.

I en tid hvor verden endrer seg kan ikke Norge stå stille. Med en president i USA som er uforutsigbar og står for en helt ulik politisk linje enn Norge, er det på tide å tenke nytt – også i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Stortingsflertallet kan og bør engasjere seg. Denne høsten tyder på at det også er politiske vilje til å faktiske gjøre det.

Vi håper at vedtaket om atomvåpenforbudet kan bli et første steg mot et storting som fører en aktiv utenrikspolitikk.